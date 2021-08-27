新冠肺炎．最新｜政府連續三年取消10.1國慶煙花匯演

本港周四（26日）新增三宗輸入個案，三名男患者分別由尼泊爾、巴基斯坦及希臘抵港，三人均曾在香港接種疫苗，其中一人更持有血液抗體測試陽性結果證明。另今日有約20宗初步確診。此外，由下周一(30日)起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種外傭，可從A組指明地區來港工作。



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何栢良倡外傭酒店入住率限75% 否則或交叉感染 觸發熔斷機制

【12:32】印尼和菲律賓的外傭完成疫苗接種後，下周一（30日）起便可來港工作，抵港後需集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，暫時只安排香港荃灣絲麗酒店。



香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（27日）在電台節目指出，政府的做法是「行政措施」，擔心若同一時間有大批外傭湧入，即使已完成接種疫苗仍有機會令本港輸入個案大幅上升，甚至會觸發「熔斷機制」，建議酒店入住率應降低至75%才穩妥。他又認為政府放寬海外人士入境，卻將滯留同屬高風險地區的馬來西亞、在當地打針的港人拒之門外不合理，「有啲地方我都睇唔到個邏輯」，要求當局交代。

新冠疫苗｜即日籌擴至12歲或以上學生 大學生：就開學「趕打針」

【12:01】不少學生趁暑假結束前接種疫苗，今天（27日）起疫苗接種中心免預約「即日籌」安排擴至12歲或以上學生，每位學生可由最多兩名人士陪同接種，陪同者亦可一同接種疫苗，即日籌每日早上7時45分開始派發，派完即止，在中山紀念公園體育館疫苗接種中心，今早約8時已有家長帶子女冒雨領取即日籌打針，亦有大學生指因學校要求需「趕打針」。

容馬珊兒：有僱主憂播毒只搶本地外傭 檢疫酒店房間無法應付需求

【11:12】印尼和菲律賓外傭在當地完成疫苗接種後，下周一（30日）起便可來港工作，但抵港後要集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，政府目前只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房且每晚索價800元。



香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒今早（27日）在電台節目指出，只有約400間房無法應付需求，而每日800元房價亦十分昂貴，惟她認為政府從兩個高風險國家輸入外傭已承受極大風險，形容當局已踏出了一步幫助外傭行業，估計當局是以此作為試驗，視乎情況進一步推行計劃。她又透露，有僱主擔心外傭完成檢疫回家後才確診，寧願繼續搶本地外傭。

▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



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▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的14個地點要覆檢▼



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