新冠肺炎．最新｜12歲或以上今起可取即日籌打針　逾20宗初步確診

本港周四（26日）新增三宗輸入個案，三名男患者分別由尼泊爾、巴基斯坦及希臘抵港，三人均曾在香港接種疫苗，其中一人更持有血液抗體測試陽性結果證明。另今日有約20宗初步確診。此外，由下周一(30日)起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種外傭，可從A組指明地區來港工作。
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▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼
▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼
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