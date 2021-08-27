直播｜鄧炳強出席滅罪委員會後見記者　料被問及鄭松泰被DQ

撲滅罪行委員會今午（27日）召開會議，保安局局長鄧炳強在會議結束後，聯同委員林建康在政府總部會見傳媒，預料他將會被問到支聯會被指控為「外國代理人」一事，以及當局就會就立法會前議員鄭松泰被指在反修例風波中指揮示威者擲磚和帶領他們進入立法會破壞等採取行動。



鄧炳強見記者，料會回應支聯會及鄭松泰的問題。（資料圖片/羅君豪攝）

鄧炳強表示，今年上半年案件有3.08萬宗，比去年同期下跌；破案率則上升3.6個百分點至35.7%，他稱主要是獲得新資源去主動追擊案件。他又表示，上半年傷人、行刧等案件減少16%至64%，但詐騙、刑事恐嚇及勒索案件增加7%至90%，當中勒索案件增幅最大，主要涉裸聊，而詐騙主要涉網上情緣案件，他稱期內警方阻止了360宗騙案，阻截6億元款項被轉走，犯人多數用「太空卡」犯案。

鄧炳強特別提到，上半年有224名年輕人涉嚴重毒品案被捕，增加66%，他們被人利用運毒，又因疫情多留在家而涉足毒品。

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支聯會多名常委前日（25日）接獲警方國安處信件，要求他們根據《國安法》第43條提交資料，包括自2014年起在香港涉及成立「華人民主書院」、「中國維權律師關注組」、中國領域外及台灣政黨、組織，與及黎智英助手Mark Simon相關等活動、與及透過通訊科技聯繫等活動。信中指明，需要提供的資料涉及活動名稱、目的、舉行日期、時間及地點、負責人、資金來源和開支等。

另外，身兼候選人資格審查委員會主席的政務司司長李家超昨（26日）宣布，循立法會組別登記的熱血公民議員鄭松泰被認為不符合擁護《基本法》，因而不符合參與選委會資格，連帶DQ立法會議員席位。

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《文匯報》和《大公報》今日（27日）點名直斥鄭松泰「亂港罪行纍纍」，包括2016年宣誓就職立法會議員後，高叫「全民制憲、重新立法」；同年10月在立法會會議廳倒插多支國旗和區旗，被裁定侮辱國旗及區旗罪成；前年7月1日為示威者帶路衝入立法會大樓破壞；在反修例風波中多次與「亂港頭目」上街，指揮示威者擲磚、雨傘等襲警；以及在去年《國歌條例草案》三讀時投下反對票，暫未知警方會否就有關指控對鄭松泰採取行動。