復必泰疫苗｜本港累計已接種逾450萬劑復必泰疫苗　92萬劑今抵港

衞生署公布，復星醫藥已於今日（27日）將BioNTech製造、德國Baxter廠房封裝的最新一批復必泰疫苗付運抵港，數量為92萬多劑。

根據政府新冠疫苗專題網站，本港市民已接種超過456萬劑復必泰疫苗。



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港府共向BioNTech藥廠購買750萬劑復必泰疫苗，分批付運抵港，當中924,000劑疫苗今天抵港，衞生署稱，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

翻查資料，扣除於3月底因包裝瑕疵問題需要退回德國藥廠的批次、涉及約137萬劑，至今共約有659萬復必泰疫苗已抵港，意味著尚餘約90萬劑疫苗仍有待運送來港。而截至周四（26日），共有254.03萬人已接種第一劑復必泰疫苗，以每人需打兩劑計算，即復必泰接種名額尚餘約120萬個。