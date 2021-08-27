拳擊教練被學生聞到身上煙味感尷尬　靠護士協助逐步減煙到全戒

吸煙不單令個人健康受損，更會影響家人及朋友，有吸煙多年的拳擊教練因被學生聞到身上煙味疑似被「嫌棄」，反思家人亦可能被他身上的煙味影響，因而下定決心要戒煙。

在衞生署控煙酒辦公室的支持下，樂善堂與香港大學公共衞生學院於2013年起，開展「愛．無煙」前線企業員工戒煙計劃，以協助企業鼓勵員工戒煙。計劃累計至今已為超過400間企業及超過2900名吸煙員工提供服務。



九龍樂善堂在衛生署控煙酒辦公室資助下，聯同香港大學護理學院及公共衛生學院，2013年起推出「愛無煙」前線企業員工戒煙計劃。（黃慧姍攝）

「愛·無煙」計劃提供不同的戒煙輔導服務，包括針對行業特質的健康講座、個人化whatsapp交流、定期短訊SMS提示、提供電話輔導服務及小冊子以供自閱，以協助及鼓勵員工戒煙。一項在2019年開始的跟進調查，所有參加者在6個月內的整體僱員戒煙率有20.5%。

其中一位成功戒煙者林先生30多歲，現職拳擊教練，由中一開始吸煙，每天大概吸15支煙。他表示吸煙已成習慣，但在密集的拳擊比賽訓練時繼續吸煙會感到力不從心，呼吸容易急促，所以會在比賽前一兩個月停止吸煙，比賽後又會再吸煙，如是者一直覺得沒有什麼大問題。

直至一年前，有林先生的拳擊學生表示，聞到他身上有煙味，令他尷尬之餘，亦反思年幼兒子都可能會嗅到他身上的煙味，再加上親友長久以來都鼓勵他戒煙，遂決定於網上報名參加計劃。

他說是用減煙的方法來戒煙，護士耐心地介紹減煙的方法和事前準備，然後每次以whatsapp或電話跟進及檢討。半年後成功戒煙至今。他表示味覺和嗅覺會恢復了，更可以放心與兒子擁抱，亦堅決地不會再吸煙。

九龍樂善堂在衛生署控煙酒辦公室資助下，聯同香港大學護理學院及公共衛生學院，2013年起推出「愛無煙」前線企業員工戒煙計劃。（黃慧姍攝）

另一位成功戒煙者麥先生因健康問題戒煙，現年50多歲，任職廚師。由14歲開始吸煙，因從事飲食業，工時長且工作壓力大，每逢「落場」就煙不離手，35年來每天最少吸一包煙。直到去年，身體出現問題，加上吸煙的爸爸患上鼻咽癌，頓時驚覺需盡快戒煙，以免重蹈覆轍，所以參加了「愛·無煙」的計劃。他每星期堅持行山及踏單車，以享受大自然及呼吸新鮮空氣的方式滿足心靈，逐漸遠離吸煙誘惑，已堅持戒煙已差不多一年了。