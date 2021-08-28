新冠肺炎．最新｜消息︰一英國回港人士初確診　潛伏期曾居愉景灣

衞生防護中心今日(28日)公佈新增6宗輸入個案，患者分別由比利時、緬甸、美國、菲律賓、阿塞拜疆抵港及阿聯酋抵港，其中一名患者是5個月大女嬰，一人是外傭，4人已接種復必泰或強生疫苗。本港新冠肺炎疫情持續本地清零。

消息指，一宗英國輸入初步確診個案，患者出發赴英國前，過去21日內曾居於香港，住在愉景灣，其居住的大廈料需強制檢測。

本港接種疫苗比率昨突破60%，但打首劑人數持續回落，預約人數再度跌破一萬人關口。現距離社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗的最後日子（9月30日）尚餘34日，公務員事務局局長聶德權昨在Facebook發文表示，近來接種人數和預約接種更出現下跌趨勢，令人擔心。



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▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



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▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



【20:22】消息指，一宗英國輸入的初步確診個案，患者在過去21日曾居於香港，住在愉景灣，該大廈料需強制檢測。

今增6宗輸入個案 包括5個月大女嬰、菲律賓外傭 4人曾打疫苗

【16:22】本港今天（28日）新增6宗確診個案，均屬輸入個案，4人帶有L452R變種病毒。患者包括一名5個月大女嬰、一名38歲的菲律賓外傭。6名患者中，4人曾經接種新冠疫苗，包括復必泰疫苗和強生疫苗。本港的初步確診個案少於10宗。

新冠疫苗｜學生趕尾班車取即日籌打針 DSE考生希望恢復面授課堂

【13:52】疫苗接種中心即日籌安排擴展至12歲或以上學生，開學在即，不少學生趕尾班車到疫苗接種中心取即籌打針。中山紀念公園體育館疫苗接種中心今早（28日）有家長陪同子女到場接種疫苗。



有應屆DSE考生表示，希望學校可達到七成接種率的條件，可回校上面授課，與同學一起準備考試，又指接種疫苗可減低考試時感染的風險；亦有學生認為回校上課學習較有效率。

新冠疫苗｜羅致光：院舍職員唔打針要負責任 自費檢測是其選擇

【11:53】新一輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，社會福利署列明，若非獲醫生書面證明不適合接種疫苗的員工，將需要自費檢測。勞工及福利局局長羅致光今（28日）在電台節目表示，在政府提供免費疫苗注射下，院舍職員拒絕打針便要負上責任，他們揀自費檢測「都係一種選擇」，又強調若第五波爆發，不排除會強制打針和檢測相管齊下。

外傭檢疫酒店被批坐地起價 羅致光：冀9月中有第二間酒店

【10:57】印尼和菲律賓外傭在當地完成疫苗接種後，下周一（30日）起可來港工作，但抵港後要集中在指定的外傭檢疫酒店隔離，政府目前只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房且每晚索價800元。



勞工及福利局局長羅致光今早（28日）在電台節目表示，了解外傭需求大，相信有數以千計已完成疫苗接種的合資格外傭正等待來港，惟菲律賓和印尼疫苗仍然嚴峻，起初只能安排少數外傭來港，加上有酒店拒絕成為外傭指定檢疫酒店，故暫只能安排到少量房間，希望9月中能安排到第二間酒店供隔離。

新冠疫苗｜孔繁毅：長者接種率達7成可通關 料將再降低打針年齡

【09:32】新冠肺炎疫苗開打近半年，超過400萬人已打首針，直迫合資格人數的60%，政府進一步谷針，將即日籌開放予學生。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早（28日）在電台節目表示，本港的長者接種率仍然偏低，惟他們染疫後的死亡率遠高於年輕人，認為當社會接種率達70%後，便要主力向長者「谷針」，若長者的接種率亦達70%，才可以通關，並有條件逐漸放寬防疫措施。



孔繁毅又指，雖然年輕人打針後患上心肌炎的風險較高，但仍只屬少數，暫亦無見過嚴重個案，相信將會收到復必泰有關5至11歲小童接種後的數據，若顯示安全，專家委員會將會進一步降低接種年齡。

巴西研究：科興疫苗對避免九旬患者死亡保護率只及阿斯利康一半

【04:04】本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展逾半年，當中有約37%人是接種科興疫苗。巴西一項研究指，科興對80歲以上人士有效率明顯下降，對保護80至89歲人士避免死亡的有效率為67.3%，對90歲及以上人士避免死亡有效率降至35.4%，分別較阿斯利康疫苗有效率低三分一（91.2％）及一半（70.5%）。

研究建議，打科興的80歲或以上長者，以及打阿斯利康疫苗的90歲以上長者，均接種第三劑加強劑，以提高保護率。該份研究未經同行評審，也未刊載於醫學期刊。

▼阿斯利康及科興疫苗對不同年齡組別保護率▼



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