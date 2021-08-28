疫苗抽獎．附各連結│觀塘凱匯抽獎9.1截止　有一個重要條件要留意

疫苗接種計劃推出近半年，本地商界鼓勵市民盡快接種推出大抽獎，當中不少具吸引力的大抽獎的截止報名日期將至，有興趣的市民要多留意日期作登記。



其中，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團捐出觀塘凱滙價值1,080萬的一房單位，首輪抽獎截止報名日期為下周三（9月1日）；長江集團及李嘉誠基金會送出的2000萬禮券，則於9月10日截止報名。但要溫提有興趣的登記人，不少抽獎要求得獎者於8月31日或指定時間內接種一至兩劑疫苗，方可領獎。



《香港01》記者直擊觀塘凱滙面積約449平方呎的抽獎禮物，是價值1080萬元的全新一房單位。（余俊亮攝）

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觀塘凱滙千萬元單位 首輸登記下周三（9月1日）下午截止



信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團為響應政府的接種疫苗計劃，宣佈捐出觀塘凱滙價值1,080萬的449平方呎一房單位，以抽獎形式送予已接種疫苗的本港居民。凡於9月1日或之前、已年滿18歲的香港市民，只要完成兩劑新冠疫苗，均合資格參加抽獎，其截止日期為9月1日下午5時30分。信和集團早前公布，7月30日之前已有超過183萬市民登記抽獎。

若下周三（即9月1日）前未能趕及登記抽獎的也不要太失望，信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團早前公布，若接種人數升穿500萬人，將加推捐出第二輪抽獎，送出凱滙另一間一房468平方呎住宅單位，價值約港幣1,200萬元。較早前已登記參加第一輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記，至於只完成接種一劑疫苗的人士可於2021年9月2日上午9時正至2021年9月30 日下午5時30分期間登記參加第二輪抽獎。

登記截止時間：9月1日下午5時30分

抽獎時間：9月8日中午12時舉行，凱滙抽獎網站同日公布結果

頭獎：凱滙逾千萬元單位一個

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嘉民集團近60萬元Tesla Model 3 Long Range電動車 截至登記為下周四（9月2日）



澳資房地產集團嘉民集團（Goodman）6月初宣布，推出100萬港元抽獎活動，供香港已接種新冠疫苗人士參與，頭獎為Tesla Model 3 Long Range電動車一輛，價值逾60萬港元。嘉民集團已設立「#goodshot抽獎活動」網站，疫苗抽獎登記期於7月13日上午10時至9月2日晚上11時59分為止，於9月10日公布抽獎結果。嘉民集團稱，參與疫苗抽獎人士須持有香港特別行政區有效身份證、9月2日或之前年滿18歲，並於8月31日前完成兩劑疫苗接種。

根據獎品名單，其餘獎品包括20,000元連卡佛現金券、15,000元華御結現金券、15,000元維他奶現金券及10,000元美心飲食現金券及DonDonDonki禮券等。

登記截止時間：9月2日晚上11時59分

抽獎日期：9月3日舉行，9月10日在抽獎網站公布結果

頭獎：60萬元Tesla Model 3 Long Range電動車一輛

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現年92歲的長和系創辦人李嘉誠，於李嘉誠基金會於Facebook網頁上載李嘉誠接種疫苗的相片。（李嘉誠基金會於Facebook圖片）

長江集團、李嘉誠基金會送出2000萬禮券 9月10日截止登記



長江集團及李嘉誠基金會送出2000萬禮券，名額36個，頭獎價值500萬元，二獎兩名各有300萬元長江集團禮券，可用來買長實旗下物業一手樓或商店消費，登記截止時間為9月10日的晚上11時59分。

登記截止時間：9月10日晚上11時59分

抽獎日期：9月13日舉行，9月20日抽奬網站公布結果

頭獎：價值500萬元長江集團精選禮券組合

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香格里拉抽獎送一年酒店住宿任住 下周二（8月31日）截止登記



香格里拉一年任住香格里拉酒店，於8月31日前接種兩劑新冠疫苗的年滿18歲人士可參與香格里拉抽獎登記，疫苗得獎者可免費任住香格里拉集團全球逾100間酒店。

疫苗抽獎登記截止日期：8月31日晚上11時59分

抽獎結果將於2021年9月29日上載至www.shangri-la.com/luckydraw，並於同日刊登在南華早報及星島日報。得奬者亦會以登記時提供的聯絡方式獲得個別通知。

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中華廠商會會長史立德。（梁鵬威攝）

中華廠商會疫苗抽獎送100萬元免找數簽賬額 9月18日截止登記



中華廠商會的抽獎於7月18日（星期日）上午9時起，透過「e健行」系統接受市民登記參加。是次活動分兩輪，每次各有一個大獎，2名幸運兒各可獨得100萬元免找數簽帳額。次輪由8月19日起接受登記，終極大抽獎免找數簽帳額除了一個100萬元，尚有10萬、30萬及70萬各一份，其他獎品更包括Serena電氣化七人車一部。終極大抽獎登記日期為8月19日上午9時至9月18日 下午6時

中華廠商會疫苗抽獎截止日期：

首輪抽獎：7月18日 09:00 至8月18日 18:00

終極大抽獎：8月19日 09:00 至9月18日 18:00

抽獎日期：

首輪8月30日

終極大抽獎9月29日

兩次均於抽獎日後10個工作天內於廠商會網站公布結果

頭獎及重點獎品：100萬元免找數簽帳額、Serena E-power 7人車一輛

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提提你：有關登記要以手機登入「e健行」系統進行抽獎登記，之後「e健行」亦會推出APP給市民下載及登記

銀行公會送出650萬元免找數簽賬額等禮券 9月13日截止登記



香港銀行公會推出大抽獎，共設65份獎品，各10萬港元，價值共650萬港元，包括信用卡免找數簽賬額或購物禮券，活動於9月13日下午5時截止登記。

登記截止時間：9月13日下午5時

抽獎：9月17日舉行，9月24日於銀行公會抽獎網站公布

獎品： 65份價值10萬元的信用卡免找數簽賬額或購物禮券

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▼直擊觀塘豪宅凱滙另一或作疫苗抽獎一房單位▼



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▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



+ 17

▼8月25日市民到接種疫苗▼

