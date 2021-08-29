新冠肺炎．最新｜增7宗輸入個案　29歲女子復陽居於石澳村

本港繼續保持本地「清零」！本港今日（29日）新增7宗確診個案，全屬輸入個案，在沒有本地源頭不明個案下，今不設疫情記者會。

另外，因應有兩宗曾居香港的非本地確診個案，香港足球會咖啡廳、環亞機貴賓室及石澳村208號，亦列入強制檢測公告。



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【17:15】位在愉景灣觀霞樓外對出空地的檢測站於中午2時開始運作，數十人在排隊進行檢測，惟現場只有一輛檢測車，進度十分緩慢。部份當區市民表示已接種好疫苗，對是次變種病毒傳入並不擔心，認為政府在防疫措施上已做得很好，現階段感逐步開放更多經濟活動。

變種病毒｜愉景灣強檢 居民：已打針不怕 政府應開放經濟活動

【16:40】衞生防護中心公布，本港今日新增7宗輸入個案，全部患者均已接種兩劑新冠疫苗。中心表示，正調查一宗涉及一名68歲男病人的輸入個案（個案12,102），涉及L452R變異病毒株。他居於大嶼山愉景灣觀霞樓，於8月15日離開香港前往英國，並乘搭航班CX252於8月25日返港，同日於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性，及後於8月27日在檢疫酒店抽取的樣本結果呈陽性。

患者帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。他自8月25日起出現咳嗽、喉嚨痛及流鼻水等病徵。為審慎起見，他於潛伏期曾居住的地方（愉景灣觀霞樓）和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

此外，中心亦正調查一宗外地確診復陽個案，涉及L452R變異病毒株。個案涉及一名29歲女病人，根據最新資料，她於六月底離開香港前往英國、西班牙及葡萄牙，並乘搭航班EK384於8月19日返港，抵港後於機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果呈陰性。病人於三月十八日及四月八日於香港接種兩劑復必泰疫苗，於6月23日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。她在8月19日至25日居於指定檢疫酒店，完成酒店檢疫後於石澳石澳村208號居住。患者於8月27日根據強制檢測要求，於社區檢測中心抽取的樣本結果呈陽性，並顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

根據病人提供的資料，她8月初出現病徵，並在葡萄牙確診，在當地進行自我隔離並在出發離開葡萄牙前檢測結果呈陰性，而抵港後一直無病徵。中心將個案列為外地確診復陽個案。她於潛伏期曾居住的地方（石澳石澳村208號）和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

兩航班禁飛香港

另外，由於在8月27日有兩抵港航班，分別為菲律賓航空營運由菲律賓馬尼拉抵港的PR300，及土耳其航空營運由土耳其伊斯坦布爾抵港的TK083，各有三名乘客經抵港檢測而確診2019冠狀病毒病，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止上述兩間航空公司營運的客機在8月29日至9月11日期間，分別從馬尼拉和伊斯坦布爾着陸香港。

另一方面，就貨船Asia Energy及Thor Monadic的營運人涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，衞生署已就船隻的營運人懷疑違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）通報警方。調查仍在進行中。

新冠疫苗｜聶德權：目標全民接種 強制打針擴展至檢疫酒店員工

【13:07】公務員事務局局長聶德權指，變種病毒增加建立免疫屏障難度，故香港應該以「全民接種」為目標，強制打針而不能以檢測代替安排會擴展至檢疫酒店、跟檢疫工作相關的員工。聶德權又不排除參考法國設立健康通行證做法，已接種疫苗人士才可進入指定埸所。

【12:20】消息指，本港今日新增7宗確診個案，全為輸入個案。

▼8月28日強檢地點名單▼



▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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強制檢測｜11處地方須強檢 愉景灣觀霞樓、麥當勞涉變種個案上榜

【00:18】本港出現一宗由英國輸入的初步確診，並帶有L452R變種病毒個案，患者過去21日內曾居於香港。港府將愉景灣、中環等共4個處所列入強制檢測公告，包括疑為患者居住的觀霞樓，以及愉景廣場地下的麥當勞分店。而因應有兩宗曾居香港的非本地確診個案，香港足球會咖啡廳、環亞機貴賓室及石澳村208號，亦列入強制檢測公告。



早前一名美國返港38歲外傭走入社區才被驗出確診並帶有變種病毒，其曾到訪的4個處所的員工及訪客，亦需要再次接受強制檢測。今日共有11個處所須強制檢測。



港府強調，所有曾到訪強制檢測公告內列明處所的員工和訪客，都須在8月30日或之前完成檢測，若曾在8月26日至8月28日已進行檢測則會被視為已完成。

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新冠疫苗｜全港共接種逾741萬劑 僅增8,100人預約打針創新低

【00:05】12歲或以上接種新冠疫苗人口已逾六成，惟近日有多名專家表示，接種率需更高才能放寬社交距離措施。昨日（28日）雖繼續有逾6萬人接種疫苗，單日增加60,800人打針，惟預約人數持續下跌，今日只有8,100人預約接種時間，是新冠疫苗接種計劃推出184日以來，預約人數最低的一日。

▼8月27日起學生可取即日籌接種疫苗▼



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昨日總覽：巴西研究：科興疫苗對避免九旬患者死亡保護率只及阿斯利康一半

新冠疫苗｜孔繁毅：長者接種率達7成可通關 料將再降低打針年齡

外傭檢疫酒店被批坐地起價 羅致光：冀9月中有第二間酒店

新冠疫苗｜羅致光：院舍職員唔打針要負責任 自費檢測是其選擇

新冠疫苗｜學生趕尾班車取即日籌打針 DSE考生希望恢復面授課堂

今增6宗輸入個案 包括5個月大女嬰、菲律賓外傭 4人曾打疫苗

▼阿斯利康及科興疫苗對不同年齡組別保護率▼



新冠肺炎．8.27｜抵港印尼疫船三分二船員確診 國慶煙花再度取消

中大教授李剛中港共打四針 否認隱瞞：每年交稅20萬有權打針

新冠疫苗｜最少3人外地打針後回港再打 政府拒答調查結果

新冠疫苗｜即日籌擴至12歲或以上學生 大學生：就開學「趕打針」

新冠疫苗｜累計約405萬人已打針 接種率達六成 預約人數跌穿1萬

復必泰疫苗｜92萬劑今抵港 累計已運抵659萬劑 餘120萬接種名額

貨船Thor Monadic15名船員確診 由印尼抵港 均帶變種病毒

新冠肺炎｜已打齊疫苗港婦抵英5日後確診 在港居所及辦公室強檢

強制檢測｜薄扶林新麗閣、絲寶國際大廈上榜 最遲8.29檢測

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