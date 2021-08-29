新冠肺炎．最新｜消息：今新增7宗輸入個案　愉景灣觀霞樓列強檢

本港繼續保持本地「清零」！消息指，本港今日（29日）新增7宗確診個案，全屬輸入個案，在沒有本地源頭不明個案下，今不設疫情記者會。

本港昨天（28日）初步確診個案少於10宗，消息指，初確診患者包括一宗英國輸入，帶變種病毒個案。該患者在21日潛伏期內，曾居於香港，並住在愉景灣。港府將愉景灣、中環等共4個處所列入強制檢測公告，包括疑為患者居住的觀霞樓，以及愉景廣場地下的麥當勞分店。

另外，因應有兩宗曾居香港的非本地確診個案，香港足球會咖啡廳、環亞機貴賓室及石澳村208號，亦列入強制檢測公告。



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新冠疫苗｜聶德權：目標全民接種 強制打針擴展至檢疫酒店員工

【13:07】公務員事務局局長聶德權指，變種病毒增加建立免疫屏障難度，故香港應該以「全民接種」為目標，強制打針而不能以檢測代替安排會擴展至檢疫酒店、跟檢疫工作相關的員工。聶德權又不排除參考法國設立健康通行證做法，已接種疫苗人士才可進入指定埸所。

【12:20】消息指，本港今日新增7宗確診個案，全為輸入個案。

▼8月28日強檢地點名單▼



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▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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強制檢測｜11處地方須強檢 愉景灣觀霞樓、麥當勞涉變種個案上榜

【00:18】本港出現一宗由英國輸入的初步確診，並帶有L452R變種病毒個案，患者過去21日內曾居於香港。港府將愉景灣、中環等共4個處所列入強制檢測公告，包括疑為患者居住的觀霞樓，以及愉景廣場地下的麥當勞分店。而因應有兩宗曾居香港的非本地確診個案，香港足球會咖啡廳、環亞機貴賓室及石澳村208號，亦列入強制檢測公告。



早前一名美國返港38歲外傭走入社區才被驗出確診並帶有變種病毒，其曾到訪的4個處所的員工及訪客，亦需要再次接受強制檢測。今日共有11個處所須強制檢測。



港府強調，所有曾到訪強制檢測公告內列明處所的員工和訪客，都須在8月30日或之前完成檢測，若曾在8月26日至8月28日已進行檢測則會被視為已完成。

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新冠疫苗｜全港共接種逾741萬劑 僅增8,100人預約打針創新低

【00:05】12歲或以上接種新冠疫苗人口已逾六成，惟近日有多名專家表示，接種率需更高才能放寬社交距離措施。昨日（28日）雖繼續有逾6萬人接種疫苗，單日增加60,800人打針，惟預約人數持續下跌，今日只有8,100人預約接種時間，是新冠疫苗接種計劃推出184日以來，預約人數最低的一日。

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昨日總覽：巴西研究：科興疫苗對避免九旬患者死亡保護率只及阿斯利康一半

新冠疫苗｜孔繁毅：長者接種率達7成可通關 料將再降低打針年齡

外傭檢疫酒店被批坐地起價 羅致光：冀9月中有第二間酒店

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新冠疫苗｜學生趕尾班車取即日籌打針 DSE考生希望恢復面授課堂

今增6宗輸入個案 包括5個月大女嬰、菲律賓外傭 4人曾打疫苗

▼阿斯利康及科興疫苗對不同年齡組別保護率▼



新冠肺炎．8.27｜抵港印尼疫船三分二船員確診 國慶煙花再度取消

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新冠疫苗｜累計約405萬人已打針 接種率達六成 預約人數跌穿1萬

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貨船Thor Monadic15名船員確診 由印尼抵港 均帶變種病毒

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強制檢測｜薄扶林新麗閣、絲寶國際大廈上榜 最遲8.29檢測

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