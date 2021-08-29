招祥麒冀勿因學童減少殺校　何漢權籲關懷回流學生：佢哋係返屋企

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，教育界共設30席，其中14席經選舉產生。教聯會主席黃錦良、教育評議會主席何漢權等13名校長早前組成「教育專業聯盟」，報名出戰教育界選委，今日（29日）召開記者會提出多項施政建議。

針對適齡人口下降問題，教育局局長楊潤雄早前透露不排除需縮班殺校，聯盟召集人招祥麒表示，「過去香港人口都係驟增驟減」，期望政府慎重考慮，制定出短、中、長期政策。至於近日有不少移民學生回流香港插班，何漢權籲教育界提供輔導工作，「從教學角度要作出關懷、歡迎，佢哋係返番屋企。」



適齡學童下降學校無從自行解決 政府應制政策協助

聯盟今日提出多項有關教育政策的建議，包括在小學方面，加強德育、國民教育的師資培訓及管理人手，增加學與教資源，並要改善中層管理人手及理順小學校長、副校長薪酬架構，全面推行小班教學。

對於楊潤雄早前提到，若適齡人口持續偏低，政府長遠需調節教育資源，不排除或需縮班殺校。聯盟召集人招祥麒認為，政府應慎重考慮，不應只專注於香港發展，亦應環顧內地環境，「過去香港人口都係驟增驟減」，惟承認香港適齡學童數目不斷下降，幼稚園、中小學皆面對收生困難，學校無從自行解決，期望政府制定出短、中、長期政策。

面對移民回流學生 何漢權籲應提供輔導

教育評議會主席何漢權亦指，近日傳出有移民學童回流消息，香港又是國際城市，解決方法應是多元，期望局方多與業界商討。對於回流返港的學生，何形容為返回家中，教育界亦應提供輔導工作，「有佢回流的原因，從教學角度都要作出關懷、歡迎。」

教育評議會主席何漢權認為，解決方法應是多元，期望局方多與業界商討。（羅君豪攝）

教協解散不會對香港教育產生很大轉變

被問到教協解散對教育界的影響時，教聯會主席黃錦良提到，由13人組成的聯盟多元，代表很多前線教師權益，有廣泛代表性，相信不會因少了個別教育團體後，香港教育產生很大轉變。

面對學童數量下降，聯盟召集人招祥麒（中）期望政府制定出短、中、長期政策。（羅君豪攝）

至於中學方面，聯盟提出增加班師比，改善師生比例；提升額外人手，負責統籌學校的STEM教育等。幼稚園方面，聯盟促請政府調增每名幼稚園學生的單位資助額，並增加幼教編制人手。招祥麒說，明白制定政策有輕重緩急，會向教育界前線同工發出問卷，期望找出最重要的向特首反映。