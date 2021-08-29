新冠疫苗｜聶德權：目標全民接種　強制打針擴展至檢疫酒店員工

本港用了半年時間，新冠疫苗第一針接種率終於達到6成，公務員事務局局長聶德權今日（29日）指，變種病毒增加建立免疫屏障難度，故香港應該以「全民接種」為目標，高風險工作場所工作人士更應強制打針而不能以檢測代替，有關安排會由機場員工擴展至檢疫酒店、跟檢疫工作相關的員工。聶德權未有直接回應會否強制全民打針，僅稱「應打盡打，鼓勵同要求並行。」他又不排除參考法國設立健康通行證做法，已接種疫苗人士才可進入指定埸所。



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朝「全民接種」目標進發

香港有近408萬人注射第一劑疫苗，佔12歲或以上人口60.5%。聶德權今日出席無綫電視節目時引述專家表示，變種病毒、特別是Delta出現，令原本7成已達免疫屏障的難度增加，認為應改以「全民接種」為目標。

20至59歲屬於工作人口群組，第一針接種率達七成。他提到高風險場所工作的員工，必須接種疫苗而不能夠再以檢測代替，例如早前已交代的機管局特定員工，之後會擴展至檢疫酒店、與檢疫工作有關的員工。

跟隨林鄭說法 聶德權籲企業要求員工打針

早前有四個行業被要求接種疫苗、否則要定期檢測檢的工種，包括接種率達91%的公務員、93%的醫院管理局（醫生99%、護士逾90%）、安老院舍員工80%及教職員。聶德權呼籲，企業仿傚相同做法，要求員工打針否則定期檢測，以保障員工健康及企業運作順利。

聶德權表示，政府會以「全民接種」為目標。（資料圖片／張浩維攝）

70歲或以上長者低接種率令人憂慮

疫苗接種計劃推展近半年，聶德權形容「頭半年有積極性主動都出咗嚟，淨低落嚟都係未必咁積極」，包括接種率不足三成的70歲或以上長者，情況令人擔心，因此繼早前派外展隊落區深水埗、油尖旺區開辦健康講座及即場打針外，外展隊日後都會到屋邨商場方便長者打針。

疫情肆虐全球超過一年半，他強調沒有高接種率，難以大幅開放機場、內地口岸及放寬防疫規定，「一放鬆就有機會有個案入嚟，容易大爆發，社會又陷入停頓。」但放寬與否非機械式按接種率決定，會按風險評估調整，例如以高中低風險疫情區分海外地區情況。

不排除設健康通行證 已接種疫苗才可入指定埸所

被問到會否強制市民打針，聶德權無直接回應，僅稱一直以來都是將道理講清楚，「社會接種率要好高，應打盡打，我哋鼓勵同要求並行。」他不排除參考法國設立健康通行證，或將來要求處所施加限制，只有已接種疫苗人士才可進入。另外，疫苗接種中心10月底關閉，他指9月初會交代最新安排，相信屆時的接種中心數目及營運時間都會縮短。