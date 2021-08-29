劏房「奇則」多　5成住戶無位放傢電　調查揭15%人因而棄資助

本港劏房處處，住戶住得辛苦，亦為社會安全及衞生帶來隱患。香港社會組織協會今日（29日）發表不適切居所居住質素研究報告，結果顯示，劏房出現老鼠蚊蟲、廚房設在客廳或睡房、受噪音滋擾等安全及衞生問題困擾比率全達6成。

另外，關愛基金雖於去年6月推出為期兩年的「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，但今次調查顯示，因劏房空間細又窄，部分租戶甚至因尺寸不合而需退還援助計劃中取得電器，怕「得物無位用」下，一成半受訪者索性不參加計劃。社協強調，問題歸根究底因公屋輪候時間過長，呼籲政府真正落實三年上樓目標。



申請公屋受訪者中6成人輪候超過3年

社協今日發表不適切居所居住質素研究報告，當中七成受訪者居於深水埗區，其次為油尖旺及荃葵區域，家庭人數中位數為3人。逾九成受訪者居於劏房，其次為天台屋、板間房等，在約八成已申請公屋受訪者中，近六成輪候了超過3年。

劏房衞生問題一直受大眾關注，最多受訪者家中出現的問題是有老鼠、蚊蟲從天井、喉管或窗戶入屋，佔約六成；其次為廚房設在客廳或睡房，容易發生危險或產生高溫，佔約五成。此外，亦有六成受訪者表示牆身太薄，經常受噪音滋擾。

沒空間放「傢電」得物無位用 放棄參加政府資助計劃

關愛基金去年6月推出「為低收入劏房住戶改善家居援助計劃」，為期兩年，透過津貼讓居住於劏房的低收入住戶，得以改善家居，包括購買傢俬及家用物品、滅蟲滅蝨等，以改善其居住環境。

不過，社協指，劏房「奇則」盡出，可用空間極少，調查發現分別逾五成受訪者均表示，由於室內空間太細，難以放置合適物品，以及援助計劃規定的傢電價錢限額太低，難以找到合適物品；更有一成半受訪者，因居住空間過細，沒空間放置傢俬及電器，而放棄參加政府資助計劃。亦有部分租戶參加計劃，卻因尺寸不合而需退還電器，形容為「得物無位用」。

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社協籲切實落實三年上樓目標

社協建議，關愛基金可將該計劃恆常化，並容許申請人直接於供應商購物，並將購買傢具電器、工程、服務三項資助獨立分拆，另外投放資源增加資助。社協又指，劏房問題累積已久，要徹底解決基層面對的住屋困境，歸根究底為提供公屋，並盡快縮短輪候時間，真正實現「三年上樓目標」。