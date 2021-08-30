新冠肺炎．最新｜政府9.1起認可印尼菲律賓針卡及歐盟新冠通行證

本港新冠肺炎繼續保持本地「清零」！消息指，本港今日（30日）沒有本地源頭不明個案，連續13日本地零確診。輸入個案方面，今日錄得3宗分別從埃及與土耳其抵港個案，初步確診則少於5宗。另外，在菲律賓或印尼完成接種疫苗的外傭，今日起可憑官方針卡來港。



接種疫苗人數持續下滑，昨日僅18,738人打首劑，跌破2萬大關，為近3個月來新低；預約接種疫苗的人數再下跌至只有約7,700人，再創新低。負責疫苗接種的公務員事務局局長聶德權指，香港應該以「全民接種」為目標，將強制部分僱員打針，又不排除參考法國設立健康通行證做法，已接種疫苗人士才可進入指定埸所。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎．最新｜旅發局送2萬個賞你遊 已打疫苗市民8.5可登記（附連結登記攻略）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

點擊即入戲院商會送5套全年睇戲套票抽獎

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

疫苗抽獎｜旅發局「賞你遊」8.31截止 逾2萬幸運兒獲免費一日遊

疫苗抽獎．附各連結│觀塘凱滙抽獎9.1截止 有一個重要條件要留意

【19:35】食物及衞生局公布，由9月1日凌晨零時起開始，將按機制認可印尼、菲律賓及土耳其等地方發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄之一。換言之，逗留在有關國家的香港居民，可憑認可針卡登機返港，再於指定檢疫酒店強制檢疫21天。

當局又表示，歐盟27個成員國屬經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家，而歐盟成員國家之間已實施新冠數碼通行證機制。香港會接受歐盟新冠數碼通行證機制下認可的疫苗接種紀錄，作為從高風險A組指明地區登機來港所要求的認可疫苗接種紀錄。就此，歐盟最近宣布在其歐盟新冠數碼通行證機制下認可由北馬其頓、聖馬力諾、土耳其、烏克蘭及梵蒂岡發出的疫苗接種紀錄等同歐盟成員國發出的疫苗接種紀錄，因此政府亦將由9月1日凌晨零時起接受上述地區發出的疫苗接種紀錄為認可疫苗接種紀錄。

新冠肺炎｜首批外傭料明日始抵港 指定檢疫酒店預約爆滿至11月

【19:05】已接種疫苗印傭菲傭今日（30日）起可來港工作，但據了解，新安排實施首日未有外傭來港。僱傭公會解釋，外傭須預留時間做檢測，以滿足72小時內的核酸檢測要求，估計首批外傭最快明日至周三才到港。



至於暫時唯一一間外傭檢疫酒店、荃灣香港絲麗酒店今日雖未有外傭入住，但預約已爆滿至11月，而有指少於10名外傭預計於明晚會入住。有外傭中介稱酒店房價貴，不少客人改持觀望態度，等待政府公布第二間指定酒店才安排外傭來港。

+ 1

滯留印尼港人炮轟港府只准印傭來港：疫苗證書一樣、待遇卻不同

【17:50】港府特准在印尼及菲律賓的外傭由今天（30日）起來港，只要他們在當地已完成新冠疫苗接種。不過，由於印尼並非世衞指明「嚴格監管機構」國家，有滯留在印尼的港人向《香港01》投訴，即使手持一份與外傭相同的疫苗接種紀錄，亦不獲認可，不能回港，炮轟港府處理手法不公及荒唐。

香港讓外傭去打工，竟然不讓香港人回家。大家都是在印尼打的疫苗，不承認香港人的，就承認外傭的？ 滯留印尼港人

新冠肺炎｜增3宗輸入個案 一人帶變種病毒 本地連續13日零確診

【14:14】衞生防護中心公布正調查3宗新增確診個案，至今本港個案累計12 111宗。3新個案患者年齡介乎3至27歲，一人從埃及抵港，另外兩人從土耳其抵港。

疫下多用電子產品 學童近視率升1.5倍 中大警告或現爆發式增長

【14:13】莘莘學子開學在即，疫情下，不少學童近年半多上網課，中文大學醫學院調查就發現，疫下學童近視發病比率急升至30%，較疫前急增1.5倍，估計與他們因疫情少外出、多用電子產品有關。有學童4個月內近視加深200度，中大團隊警告會出現「近視爆發式增長」，建議學童每日有兩小時戶外活動，每閱讀半小時休息30秒望遠景。

中大醫學院眼科團隊發現，疫情下學童患近視比率升1.5倍。（羅君豪攝）

新冠疫苗｜理大開學禁未接種師生回校 學生乖乖打針：想上實體課

【13:56】疫情下，香港理工大學今日（30日）開學，校方於今年5月時向全校師生發電郵，呼籲所有師生員工盡快接種疫苗，倘新學年開始時仍未完成疫苗接種，則須每周提交檢測報告方可回校。如因健康理由未能接種，可透過大學保健處安排，每周進行免費檢測。



開學日的理大，大部分受訪學生表示已接種疫苗，有學生指雖然擔心副作用，但因想上面授課程而依循校方規定打齊針。另有學生表示，在內地時接種好疫苗，認為校方安排正常，又指幾乎所有學生都已打針。

+ 1

【12:43】消息指，本港今日沒有本地源頭不明個案，不設疫情記者會。

新冠疫苗｜政府放風設健康通行證 梁子超憂惹反感：不要過度迷信

【10:49】政府「放風」指不排除參考法國推行「健康通行證」，將來或要求處所施加限制，只有已接種疫苗人士才可進入。呼吸系統科專科醫生梁子超今在電台節目指，法國通行證措施只是想鼓勵接種，在當地是否有效是「有目共睹」，呼籲不要過度迷信，又認為限制進入場所若涉及必須的日常生活服務，便等同強制措施，或令部份市民反感。

▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



+ 6

強制檢測｜健身室Pinnacle Performance上榜 疑返港復陽女子曾到

【00:01】衞生防護中心ahs 1日（29日）表示，正調查一宗外地確診新冠肺炎的復陽個案，涉及一名居於石澳村的29歲女病人。中心指，女子潛伏期曾居住的地方，以及曾到訪的地點，均納入強制檢測公告。

政府晚上公布強制檢測名單，新增一個處所，為灣仔摩理臣山道天樂廣場Pinnacle Performance。根據網上介紹，該處為健身中心。

▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



+ 14

昨日總覽：新冠肺炎．8.29｜歐遊中招女子回石澳家復陽 打疫苗人數暴跌

新冠疫苗｜今僅1.8萬人接種 近3個月首失守2萬關口 預約創新低

新冠疫苗｜聶德權：目標全民接種 強制打針擴展至檢疫酒店員工

新冠疫苗｜強制打針擴至檢疫酒店 工會憂身體不宜接種員工丟飯碗

29歲女歐遊確診 已打針返港僅檢疫七日 返石澳居所揭染變種病毒

新冠肺炎｜兩「疫船」虛報零染疫 16船員抵港時確診 衞生署報警

變種病毒｜愉景灣強檢 居民：已打針不怕 政府應開放經濟活動

外傭檢疫酒店預約爆滿 專家憂增傳播風險 倡同日抵港者住同層

市民投訴元朗大棠有數百大學生辦大型營火會 質疑違反限聚令