新冠肺炎．最新｜消息：今無本地源頭不明個案　不設疫情記者會

本港新冠肺炎繼續保持本地「清零」！消息指，本港今日（30日）沒有本地源頭不明個案，不設疫情記者會。至於昨日（29日）初步確診約5宗，而在菲律賓或印尼完成接種疫苗的外傭，今日起可憑官方針卡來港。



接種疫苗人數持續下滑，昨日僅18,738人打首劑，跌破2萬大關，為近3個月來新低；預約接種疫苗的人數再下跌至只有約7,700人，再創新低。負責疫苗接種的公務員事務局局長聶德權指，香港應該以「全民接種」為目標，將強制部分僱員打針，又不排除參考法國設立健康通行證做法，已接種疫苗人士才可進入指定埸所。



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【12:43】消息指，本港今日沒有本地源頭不明個案，不設疫情記者會。

新冠疫苗｜政府放風設健康通行證 梁子超憂惹反感：不要過度迷信

【10:49】政府「放風」指不排除參考法國推行「健康通行證」，將來或要求處所施加限制，只有已接種疫苗人士才可進入。呼吸系統科專科醫生梁子超今在電台節目指，法國通行證措施只是想鼓勵接種，在當地是否有效是「有目共睹」，呼籲不要過度迷信，又認為限制進入場所若涉及必須的日常生活服務，便等同強制措施，或令部份市民反感。

▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼



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強制檢測｜健身室Pinnacle Performance上榜 疑返港復陽女子曾到

【00:01】衞生防護中心ahs 1日（29日）表示，正調查一宗外地確診新冠肺炎的復陽個案，涉及一名居於石澳村的29歲女病人。中心指，女子潛伏期曾居住的地方，以及曾到訪的地點，均納入強制檢測公告。

政府晚上公布強制檢測名單，新增一個處所，為灣仔摩理臣山道天樂廣場Pinnacle Performance。根據網上介紹，該處為健身中心。

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▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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昨日總覽：新冠肺炎．8.29｜歐遊中招女子回石澳家復陽 打疫苗人數暴跌

新冠疫苗｜今僅1.8萬人接種 近3個月首失守2萬關口 預約創新低

新冠疫苗｜聶德權：目標全民接種 強制打針擴展至檢疫酒店員工

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