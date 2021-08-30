告別暑假！9.1開學有驟雨及雷暴　下周二「白露」仍無秋意

新學年即將展開，天文台最新九天天氣預報，受高空擾動影響，本港未來數天都有驟雨，後天9.1開學日，料氣溫介乎26度至30度，間中有驟雨及雷暴，下午短暫時間有陽光。9月7日（下周二）是二十四節氣中的「白露」，屬秋天節氣，不過氣溫仍然炎熱，預料氣溫界乎27度至 32度。



▼2020年的開學日▼



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天文台表示，高空擾動會在未來一兩天為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴。隨著高空擾動在本周中後期遠離華南沿岸，驟雨減少，部分時間有陽光。同時，一道廣闊低壓槽會影響南海中北部。

據預測，9月1日（周三）開學大致多雲，間中有驟雨及雷暴，到下午驟雨減少，短暫時間有陽光，吹東風4級，初時離岸間中5級，氣溫料界乎26度至30度。

天文台最新九天天氣預報，受高空擾動影響，本港未來數天都有驟雨。（天文台網頁截圖）

另外，9月7日（下周二）是二十四節氣中的「白露」，據資料，是屬於秋天的節氣，日照時間漸漸較短。

不過天文台料當日氣溫界乎27度至 32度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，吹東風3級。