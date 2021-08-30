多圖｜姜糖課金包起兩架新巴「西多士號」應援姜濤新劇　今起行駛

本地跳唱組合MIRROR成員姜濤，早前參與拍攝台灣偶像劇，並將於香港播出。一眾「姜糖」（即姜濤「粉絲」）為支持偶像，出錢購下2輛新巴的車身廣告宣傳偶像的劇集。

2輛新巴被稱為「西多士號」（即姜濤在劇中名稱），行走2A及106線，前者今日（30日）已啟航，後者亦於明日起在馬路上行駛，兩架同樣都會行駛至10月10日。從相片可見，無論車身、車廂，甚至車頂及車尾，都可見姜濤的樣子。



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2A、106號線可見姜濤廣告

姜濤於台灣偶像劇《超感應學園》飾演「西多士」一角，該劇將於本地電視台播出，2輛披上該劇廣告的新巴，稱為「西多士號」。新巴城巴的Instagram專頁透露，行走2A線的「西多士號」，於今日傍晚時份已經投入服務。

至於行走106線的「西多士號」，則於明日起出發行走市區。據新巴城巴透露，2A線巴士的車牌為「UU4974」。翻查資料，2A線來往灣仔（北）及耀東邨；106線則過海來往黃大仙及小西灣。

事實上，這並非「姜糖」首次於公共交通公具上為偶像購下廣告，早於今年4月30日，由於姜濤生日，「姜糖」便購下電車全身廣告，當時不少市民與「姜濤號」「打卡」。另外，位於百德新街，屬於電車東行線的53E站，又稱為「姜濤灣」，因為姜濤居於銅鑼灣，結果連續3年都有歌迷「包起」該車站的廣告。