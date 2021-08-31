新冠肺炎．最新｜今增兩宗輸入個案　希臘返港男子打齊兩針仍中招

本港新冠肺炎繼續保持本地「清零」，連續14日本地零確診。衞生防護中心公布，本港今日新增2宗輸入個案，累計增至12,113宗。

在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭已可來港工作，但只限到荃灣絲麗酒店檢疫21日。勞工處引述酒店提供的資料表示，今天（31日）有首批8名外傭會入住；截至本周六（9月4日），確認入住的外傭合共有132名。

特首林鄭月娥今早公佈，將開放竹篙灣檢疫中心第一及第二期約800個檢疫單位，供到港外傭檢疫，9月下旬啟用。港府只會收取成本價，料每日租金低於500元。



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▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



新冠肺炎｜港府擬推健康通行證 梁子超：疫苗未能阻截社區傳播

【10:47】公務員事務局局長聶德權近日「放風」，指不排除推行「健康通行證」，市民要接種疫苗，才可進入指定處所。呼吸系統科專科醫生梁子超，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，以色列、英國及美國等地，已證明疫苗不能夠有效阻截病毒社區傳播，只是針對個人保護，減少感染後病情嚴重性。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在另一電台節目上表示，「健康通行證」可助控制疫情，但倘在無本地個案的情況下推行，相信公眾迴響會大。

新冠肺炎｜曾祈殷倡全港接種率逾七成 可循序漸進放寬社交限制

【10:31】本港連續兩周零確診，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅日前倡議，倘長者接種率達7成可有條件放寬社交距離措施，包括逐步通關等。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，今(31日)於港台《千禧年代》表示，長者社交活動並不活躍，以長者接種率與防疫措施掛勾未必科學。他認為，若全港接種率已達七至八成，且符合無本地個案爆發的先決條件，已可循序漸進放寬，「但並非一下子。」

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【10:06】林鄭表示，當局決定開放竹篙灣檢疫中心第一及第二期，以供到港外傭檢疫。她說，兩期可提供約800個檢疫單位，預料9月下旬啟用，而港府不會借此牟利，僅收回成本價，料每日租金低於500元。

林鄭又指，當局又會寬免多項政府收費，以助合資格企業應對疫情，受惠行業包括多個受疫情影響行業，涉款約34億元，措施包括減收非住宅用水及排污費75%，商用車輛驗車費豁免多一年等。她續說，今日當局會公布多一項措施，現正租用政府地的中小企，可按現有條款續租至明年3月，不需重新招標。而百分百擔保貸款計劃亦會延長至明年6月30日，截至今年7月底，涉及貸款達657億元，港府總承擔額達2,180億元。

▼竹篙灣檢疫中心情況▼



【09:48】本地個案維持「清零」，特首林鄭月娥指出，近期本港新增個案多為輸入個案，部份患者曾接種疫苗，大部份無病徵，多數病情穩定，認為情況可說明打疫苗有用。目前本港接種計劃已展開超過半年，接種率為60.6%，之前有開學前達七成的階段目標，「都肯定做唔到」，仍有望在9月底前達標。

林鄭又指，本港不可能拒絕身處高風險地區港人回港，若在外港人已打針，當局會與高風險國家或地區確認有關打針紀錄，再安排回港。她說，當局要與有關國家或地區「逐個傾」，而印尼、菲律賓有較多港人滯留，較早談妥，稍後會與馬來西亞、泰國等國討論。

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開學｜創知中學：部份高中年級9月中達七成接種 為學生組團打針

【09:34】明天（9月1日）是新學年開學日，教育局更新防疫指引，師生分別達七成接種率可恢復全日面授。創知中學校長黃晶榕今(31日)於港台《千禧年代》表示，恢復全面復課是社會共識，家長亦期望子女盡快重返校園，他預期9月中，其學校部份高中年級將可率先達標，開學後將會安排老師帶隊，帶領有需要學生前往疫苗接種中心打針。



他又指，校方已安排下午時間表，容許已打兩針學生在校午膳及參與全方位活動包括講座、電影欣賞會等。

創知中學校長黃晶榕指，恢復全面復課是社會共識。（資料圖片）

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