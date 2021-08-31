新冠肺炎．最新｜初確診約5宗　首批8名已打疫苗外傭抵港

本港新冠肺炎繼續保持本地「清零」，已連續13日本地零確診；昨增3宗輸入個案，累計增至12,111宗。昨初步確診少於5宗。



在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭已可來港工作，但只限到荃灣絲麗酒店檢疫21日。勞工處引述酒店提供的資料表示，今天（31日）有首批8名外傭會入住；截至本周六（9月4日），確認入住的外傭合共有132名。



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▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



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開學｜創知中學：部份高中年級9月中達七成接種 為學生組團打針

【09:34】明天（9月1日）是新學年開學日，教育局更新防疫指引，師生分別達七成接種率可恢復全日面授。創知中學校長黃晶榕今(31日)於港台《千禧年代》表示，恢復全面復課是社會共識，家長亦期望子女盡快重返校園，他預期9月中，其學校部份高中年級將可率先達標，開學後將會安排老師帶隊，帶領有需要學生前往疫苗接種中心打針。



他又指，校方已安排下午時間表，容許已打兩針學生在校午膳及參與全方位活動包括講座、電影欣賞會等。

創知中學校長黃晶榕指，恢復全面復課是社會共識。（資料圖片）

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