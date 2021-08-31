新冠肺炎．最新｜特定群組強檢　檢疫酒店員工未打針三日一測

本港新冠肺炎繼續保持本地「清零」，連續14日本地零確診。衞生防護中心公布，本港今日新增2宗輸入個案，累計增至12,113宗。

在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭已可來港工作，但只限到荃灣絲麗酒店檢疫21日。勞工處引述酒店提供的資料表示，今天（31日）有首批8名外傭會入住；截至本周六（9月4日），確認入住的外傭合共有132名。

特首林鄭月娥今早公佈，將開放竹篙灣檢疫中心第一及第二期約800個檢疫單位，供到港外傭檢疫，9月下旬啟用。港府只會收取成本價，料每日租金低於500元。



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【15:20】政府公布，社區檢測中心只會為個別符合資格的特定群組人士（主要為未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士）提供免費2019冠狀病毒病檢測，而相關人士必須出示有效的醫生證明書／疫苗接種紀錄／身分證明文件（註），方可接受免費檢測，有關要求由九月起適用於所有特定群組（包括餐飲業務員工）。有關免費檢測安排會維持至九月底。

其中，檢疫酒店及特定酒店職工、指定檢疫酒店專車的員工，兩者都要每三天檢測一次，已打針者則可七日一檢。而餐飲業務和酒吧或酒館員工、重開表列處所員工，亦要七日一檢，機場員工亦相同，但已完成疫苗接種的非特定群組機場員工則可每14天檢測一次。）

各個特群組強制檢測要求：



【14:15】衞生防護中心公布，本港截至凌晨零時，新增2宗輸入個案，其中39歲男患者由希臘扺港，他經化驗後證實帶有L452R變種病毒株，並早於3月及4月在港已完成接種兩劑復必泰疫苗，7月13日的血液樣本顯示抗體呈陽性，他沒有病徵。

新冠肺炎｜增2宗輸入個案 患者同機抵港 連續14日本地零確診

至於另一名輸入個案患者，是一名兩歲大女童，由土耳其抵港，未知有沒有變種病毒株，同樣沒有病徵。

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▼菲傭印傭指定檢疫酒店▼



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▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



▼獲認可的菲律賓疫苗接種紀錄式樣▼



▼獲認可的印尼疫苗接種紀錄式樣▼



【13:00】特首林鄭月娥終在今日（31日）公布，目標9月底前開放竹篙灣檢疫中心供外傭檢疫，日租更低於500元。有外傭中介歡迎新安排，認為價錢合理，以檢疫21日計僱主至少節省6,300元，料將紛紛「轉軚」，並期望政府會循序漸進地開放更多竹篙灣單位。

隨著政府批准外傭來港，檢疫單位數量稍後增加，「外傭荒」趨穩下，中介相信「天價」工資有望逐步回落至6000元以下水平。

新冠肺炎｜外傭檢疫揀竹篙灣 僱主至少慳6300 中介：梗係轉軚啦

新冠肺炎｜港府擬推健康通行證 梁子超：疫苗未能阻截社區傳播

【10:47】公務員事務局局長聶德權近日「放風」，指不排除推行「健康通行證」，市民要接種疫苗，才可進入指定處所。呼吸系統科專科醫生梁子超，今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，以色列、英國及美國等地，已證明疫苗不能夠有效阻截病毒社區傳播，只是針對個人保護，減少感染後病情嚴重性。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在另一電台節目上表示，「健康通行證」可助控制疫情，但倘在無本地個案的情況下推行，相信公眾迴響會大。

新冠肺炎｜曾祈殷倡全港接種率逾七成 可循序漸進放寬社交限制

【10:31】本港連續兩周零確診，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅日前倡議，倘長者接種率達7成可有條件放寬社交距離措施，包括逐步通關等。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷，今(31日)於港台《千禧年代》表示，長者社交活動並不活躍，以長者接種率與防疫措施掛勾未必科學。他認為，若全港接種率已達七至八成，且符合無本地個案爆發的先決條件，已可循序漸進放寬，「但並非一下子。」

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【10:06】林鄭表示，當局決定開放竹篙灣檢疫中心第一及第二期，以供到港外傭檢疫。她說，兩期可提供約800個檢疫單位，預料9月下旬啟用，而港府不會借此牟利，僅收回成本價，料每日租金低於500元。

林鄭又指，當局又會寬免多項政府收費，以助合資格企業應對疫情，受惠行業包括多個受疫情影響行業，涉款約34億元，措施包括減收非住宅用水及排污費75%，商用車輛驗車費豁免多一年等。她續說，今日當局會公布多一項措施，現正租用政府地的中小企，可按現有條款續租至明年3月，不需重新招標。而百分百擔保貸款計劃亦會延長至明年6月30日，截至今年7月底，涉及貸款達657億元，港府總承擔額達2,180億元。

▼竹篙灣檢疫中心情況▼



【09:48】本地個案維持「清零」，特首林鄭月娥指出，近期本港新增個案多為輸入個案，部份患者曾接種疫苗，大部份無病徵，多數病情穩定，認為情況可說明打疫苗有用。目前本港接種計劃已展開超過半年，接種率為60.6%，之前有開學前達七成的階段目標，「都肯定做唔到」，仍有望在9月底前達標。

林鄭又指，本港不可能拒絕身處高風險地區港人回港，若在外港人已打針，當局會與高風險國家或地區確認有關打針紀錄，再安排回港。她說，當局要與有關國家或地區「逐個傾」，而印尼、菲律賓有較多港人滯留，較早談妥，稍後會與馬來西亞、泰國等國討論。

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開學｜創知中學：部份高中年級9月中達七成接種 為學生組團打針

【09:34】明天（9月1日）是新學年開學日，教育局更新防疫指引，師生分別達七成接種率可恢復全日面授。創知中學校長黃晶榕今(31日)於港台《千禧年代》表示，恢復全面復課是社會共識，家長亦期望子女盡快重返校園，他預期9月中，其學校部份高中年級將可率先達標，開學後將會安排老師帶隊，帶領有需要學生前往疫苗接種中心打針。



他又指，校方已安排下午時間表，容許已打兩針學生在校午膳及參與全方位活動包括講座、電影欣賞會等。

創知中學校長黃晶榕指，恢復全面復課是社會共識。（資料圖片）

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