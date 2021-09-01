公社科︱大學通識科畢業生憤棄教師夢　斥新科違教育宗旨

推行12年的高中通識教育科「倒數」走進歷史，新學年逐步被公民與社會發展科取代。大學通識教育應屆畢業生陳小姐在修讀的最後一年，無奈見證通識科「改頭換面」。她形容新科面目全非，不再重視批判思考，失卻原有教育宗旨，擔心入行淪為「洗腦」教師，決定拒絕入行，放棄昔日志願。



公社科系列三之三——「離」



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應屆大學通識教育畢業生陳小姐指，因受中學老師啟蒙，一直立志成為通識科教師。（張浩維攝）

讚通識科訓練多角度及批判思考

大學通識教育應屆畢業生陳小姐，高中喜愛讀通識科，形容這科與別不同，課程貼近時事，內容不沉悶，毋須「死背書」，訓練多角度及批判思考，容許學生多元想法，一直享受學習過程。

受到中學老師啟蒙，她對教育工作燃起興趣，希望成為一名教師，以生命影響生命，更立志任教通識科，希望承傳教學。豈料大學最後一年，迎來通識科「變天」消息，教育局一聲令下，公民與社會發展科取代通識科，夢想無法實踐。

陳小姐憶述教育局公布通識科「改頭換面」時，正值準備教案功課，她頓時感到憤怒。（張浩維攝）

「冇得教通識，咁我哋仲讀嚟做咩？」

教育局去年11月底﹐公布將通識科「改頭換面」，及後定名為公民與社會發展科，今年9月中四級落實。

陳小姐猶記得當初得知消息時，正值準備教案功課，對決定既無奈又憤怒，「連功課都唔想交！係大學做完教案，日後出嚟學校教時可以用返，實踐番學過嘅嘢，突然話冇得教通識要教公社科，咁我哋仲讀嚟做咩？好似明知係冇用都要照讀。」她批評當局未有考量通識教育科學生前景，「如果你知幾年後取消呢科，就一早唔好收生，一早講嘅話，我哋就唔會變成犧牲品，取消通識都係睇新聞先知。」

隨着畢業日子臨近，她的心頭怒火漸熄，感到無奈居多，「好似都慢慢被逼接受呢個事實，因為你冇得揀，一係就教公社科，一係就唔教。」

面對重大變革，陳小姐經過幾番掙扎，最終選擇不入行做教師。（張浩維攝）

批評公社科削弱公民權利教育 考核流於背誦

應否入行任教公社科，陳小姐曾有多番掙扎，最終斷然決定放棄志願。她認為通識科修訂後「面目全非」，削弱公民權利教育，不再重視思考訓練，舉例公社科試卷欠缺高階思維題目，又增設多項選擇題，反映流於背誦，「同死背冇分別，出得選擇題就證明只有一個答案。」

新科課程內容有三分二與國情相關，包括談及國家成就、國家安全教育等，課程指引又規範討論空間，令她抗拒任教公社科，「因為真係好『洗腦』，雖然當局話唔係『洗腦』，但不斷灌輸學生同一樣嘢，慢慢會潛移默化。」

新學年公社科未有教科書和考評準則，教育局目前暫只提供課程三分一主題教材，直至畢業前，她仍未能完全掌握教學具體內容，更加令她不願冒險入行投身風起雲湧的教育界，「有老師因言論被釘牌、內部調查，唔知到底條界限喺邊，慢慢變到唔敢教。」

陳小姐畢業後投身另一行業，盼仍留教育界的同儕莫忘初衷。（張浩維攝）

買通識教科書「保存歷史」

花四年時間努力攻讀學士學位，未竟之志，心血猶如付諸流水，「估唔到自己可以見證呢科消失！」她畢業後投身另一行業，至今對科目依依不捨，早前特意購入通識教科書，希望可以保存歷史。在教育「紅線」之下，她相信學生無法在公社科暢所欲言討論社運與法治。她原修讀的大學通識課程已停辦，學科前景雖變得黯淡，她期望同儕莫忘初衷，「讀過通識嘅人、曾經有過批判思考嘅人，要記得學過嘅嘢，記得咩係啱咩係錯，唔好比時間沖淡以往發生過嘅事。」