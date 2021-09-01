新冠肺炎｜理大研發手機程式　開關後追蹤入境者　確診大減八成半

新冠疫情持續逾一年半，變種病毒的傳播力更強，防疫要跑得快過病毒就要及早追蹤感染者。理工大學研發具備追蹤功能的應用程式，供日後通關時入境者使用，研究人員推算，若一半人已接種疫苗，再加上接觸追蹤策略，確診數字會比放棄追蹤大減84.7%。



理大研發接觸者追蹤程式。（朱海棋攝）

全球多地開始考慮將防疫策略由「清零」轉為「與病毒共存」，香港理工大學土地測量及地理資訊學系就研發了具備接觸追蹤功能的流動應用程式，利用全球導航衛星系統、低功耗藍牙和數據分析技術，讓用戶不僅可記錄過去14天曾到訪的地點，更重要的是可以幫助用戶確定他們曾否與確診個案有密切接觸，如用戶確診可自行決定或通過負責統籌使用此流動應用程式的公共衛生部門，與其他用戶分享其行蹤記錄。

其他用戶手機上的流動應用程式將自動把個別用戶的紀錄，與收到的確診者紀錄比對，一旦跟確診者行蹤重疊，程式會即時發出警示，流動應用程式的所有資料只會保存在用戶自己的手機上。用戶下載或使用應用程式時無需輸入任何個人資料，而且只有不記名的資料才會與其他用戶分享。

陳武強調，開關後維持追蹤策略，確診數字會大減84.7%。（朱海棋攝）

該學系系主任陳武表示，接觸追蹤是恢復通關後有效控制新冠病毒傳播的關鍵，流動應用程式是供入境旅客使用的一個可行方案，根據流行病學分析，以疫苗接種率50％計算，如採取接觸追蹤措施，確診數字與沒有採取接觸追蹤的情況相比，可大幅減少84.7％。