迷你倉大火兩消防員殉職死因研訊　將引用虛擬實境了解火警現場

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，大火焚燒了108小時，參與救火行動的高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑不幸殉職。死因庭今（1日）展開為期40日的研訊，由死因裁判官黃偉權處理，將傳召99名證人。



在此次聆訊中，死因庭將採用電子證物系統、虛擬實境（VR）機器、現場環境模型等協助研訊，亦會有遠在海外的專家證人用視像方式作供。

死因庭今雖然未傳召證人，但死者家屬亦有出席聆訊。(羅君豪攝)

兩消防員殉職

事發在2016年6月21日，九龍灣淘大工業村時昌迷你倉發生四級火警，火場焚燒了五日四夜，消防員日以繼夜灌救，至6月25日終將火救熄。期間，高級消防隊長張耀升、消防隊目許志傑分別於6月21日及23日進入火場撲火，同樣在撤退時昏迷，送往醫院搶救後不治。

設兩立體模型及引用VR技術

黃官甫開庭便表示，此次研訊將運用到電子證物系統，稍後時間會有技術人員到庭教導各方律師團體如何使用該系統，故今將不會開始傳召證人。另法庭內擺方了兩個分別1:87的案發現場附近樓層立體模型，及1:35的涉事起火樓層的內部立體模型，均由消防處製作及提供。此外，法庭將運用到虛擬實境（VR）機器，設有3D螢幕以還原現場環境。

此次的死因研訊主任為律政司高級檢控官程慧明，兩名死者家屬分別由大律師曾藹琪及譚俊傑代表，時昌迷你倉由大律師梁家欣代表，淘大工業村業主恒隆地產由資深大律師余承章代表，消防處則由伍健民大律師代表。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

時昌迷你倉的大火焚燒108小時才被救熄，兩名消防員殉職。(詳看下圖)