新冠肺炎・最新｜消息：今不設疫情記者會　初確診少於5宗

本港昨日（1日）新增一宗輸入個案，32歲女患者由希臘抵港，今年3月及4月曾在香港接種兩劑新冠疫苗，7月中血液抗體測試結果亦屬陽性，累計12,114宗。昨初步確診少於5宗。



信和早前公布推出第二輪抽獎活動，今天（2日）起接受網上登記。於9月30 日或之前已於香港接種至少一劑新冠疫苗的香港居民，可登記參加第二輪抽獎活動。已打針的12至17歲青少年這次也可報名，爭奪信和旗下黃廷方慈善基金捐出的20份、每份價值20萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。



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新冠疫苗｜聶德權：按接種率調整接種中心安排 一兩周內公布詳情

【13:25】60歲以上長者接種新冠疫苗比率偏低，政府近日針對長者「谷針」。負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權表示，會多推行外展服務方便長者打針。



社區疫苗接種中心料開放至下月，最遲本月尾接種首劑疫苗。聶德權表示，如今月底首劑疫苗接種率達七成，往後接種中心的數目和開放時間會調整及減少，配合資源運用。

新冠疫苗｜領展打針送米人頭湧 保安員有谷針建議：送錢先最正

【12:55】領展今日（2日）在樂富廣場舉行外展接種服務，現場完成接種可獲贈一公斤香米，一針一包。打針有米送下，今早現場未開放已有約30人排隊攞籌，大部分是長者。有任職停車場保安的市民表示，派米非其前來目的，「打針吸引啲，當然送錢至正。」一名85歲婆婆表示早想打針，但醫生屢次表示多等一會，由於想快點見到孫兒，故得悉屋企附近有外展打針即到場，「兩年無見個孫，想打（針）好耐。」

▼9.2樂富商場打針派米活動打一針可獲贈一包米▼



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▼9.2聶德權到樂富商場視察打針派米活動▼



▼9.1未獲消費券長者踩上消費券秘書處▼



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▼9.1何文田創知中學開學日情況▼



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▼9.1大埔仁濟醫院蔡衍濤小學開學日情況▼



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▼9.1荃灣寶血會思源學校開學日情況▼



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國泰航空表示99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員已接種疫苗。（資料圖片）

國泰向無打疫苗紀錄機組人員發出啟動解僱通知 限已打針人員執勤

【00:15】國泰航空早前發出內部通告，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗。網傳有國泰機組成員收到公司信，稱在8月31日仍未有告知公司完成兩針疫苗接種，且無醫生證明不適宜打針證明，公司啟動解僱程序。

國泰表示，93%駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，當中包括99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員，目前正個別跟進處理少數個案。

▼8.31新田購物城結業停運前最後一日▼



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▼8.31海洋公園越礦飛車、跳樓機、滑浪飛船最後一日運作▼



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各個特群組強制檢測要求：



昨日總覽：新冠肺炎・9.1｜欠交資料而失消費券市民 准最遲9.15提交

消費券｜大批長者未知申請失敗 政府准最遲9月15日補交資料

消費券｜未能領首期2000元 多名長者求助 政府：共9萬人被拒

消費券｜政府今再向81萬人發放首期款項 合共630萬人已「收錢」

九龍醫院女員工心肌梗塞亡 離世前3日曾打疫苗 專家指無關連

新冠疫苗｜連續半月打首劑人數單日不足3萬 接種率略增至61.8%

今增一宗輸入個案 患者希臘抵港已打兩針 同行友人亦確診

新冠肺炎｜業界籲開更多竹篙灣單位 降外傭天價：1萬蚊都有人搶

24萬市民突收查閱檢測結果短訊 醫管局認錯：系統維修誤發短訊

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