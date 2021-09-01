新冠疫苗｜57歲婦心肌梗塞亡　離世前14日內打疫苗　專家指無關連

衞生署今晚（1日）表示，共接獲5,579宗異常事件報告，包括38宗涉及離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。一名曾打科興疫苗的57歲婦人於8月29日死亡，她患有高血壓、糖尿病及高血脂症，臨床診斷為心肌梗塞，專家初步認為與疫苗接種無關。

衞生署在上月共接獲40宗在接種疫苗後14日內出現懷疑心肌炎或心包炎個案，38宗曾接種復必泰疫苗，其餘2宗曾接種科興疫苗。



累計38人死前14日內曾打新冠疫苗 無因累關連

衞生署指，截至8月31日，衞生署共接獲5,579宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%，包括38宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0005%。一名曾打科興的57歲婦人於8月29日死亡，她患有高血壓、糖尿病及高血脂症，臨床診斷為心肌梗塞，專家初步認為與疫苗接種無關，等候全面解剖報告以作總結。

專家委員會已評估該38宗死亡個案，並總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

在2019年2月26日至8月31日期間，在30歲或以上的人口當中，有1,893人死於缺血性心臟病，即每10萬人有34.8宗。有3,122人死於心臟病，即每10萬人有57.4宗。根據醫院管理局資料，8月2日至8月29日期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有6.3宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有3.4宗，這期間的整體死亡率與過去3年同期數字相若。根據上述數字，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡風險。

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40人打疫苗14日內疑心肌炎

於2021年8月，衞生署共接獲40宗在接種疫苗後14日內出現懷疑心肌炎或心包炎病徵的報告。38宗曾接種復必泰疫苗，涉及32男6女，年齡介乎12至43歲。其餘2宗曾接種科興疫苗，分別涉及一名58歲及一名63歲女子。此外，有6宗在接種疫苗超過14日後懷疑患心肌炎的報告，涉及5男1女，年齡介乎15至74歲；均曾接種復必泰疫苗。個案將轉交予港大分析。

專家委員會認為需要就相關的嚴重個案作進一步調查，因此這些個案與接種疫苗的關聯仍未確立。市民在接種復必泰疫苗後的一周內應避免劇烈運動。如果他們在接種疫苗後出現顯示可能心肌炎或心包炎的症狀，例如急性和持續性胸痛、呼吸短促或心悸，應立即求醫。

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