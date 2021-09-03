新冠肺炎・最新｜今增4宗輸入　5個案樣本證受污染剔出確診名單

衞生防護中心今日（3日）公布，新增4宗新冠肺炎確診個案，本地及輸入同為「零確診」情況，僅維持一日便告終，至今本港個案累計為12,113宗。新增的4宗確診個案，全是由菲律賓抵港的輸入個案，4人均曾接種兩劑疫苗，同樣帶有L452R變種病毒。

衞生防護中心發言人又表示，中心主動檢視今年二月以來的本地確診個案，根據基因分析顯示，有5宗個案的病毒樣本與疫苗病毒株吻合，受疫苗病毒株污染。其中一宗個案曾於社區疫苗接種中心打針後接受檢測，而餘下4宗個案曾到訪早前爆出採樣污染的海怡半島張永發醫生診所。當局已將5宗個案，由本港確診名單中刪除。



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變種病毒｜世衞列Mu變種值得注意 本港曾錄兩宗 衞生署無公布

【14:46】全球疫情仍然嚴峻，世界衞生組織警告，環球要留意Mu變種病毒。有醫生透露，本港近日亦曾有兩名帶有Mu變種病毒的患者，而Mu的變異位置，會減弱疫苗中和抗體。



另有專家稱，Mu變種的傳播力及殺傷力未見加強，暫時不會取代Delta變種病毒的地位，認為全球都有責任繼續防疫，防止病毒變異快過改良疫苗配方。衞生署則從未公開本港錄得兩宗Mu變種病毒個案。

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【14:21】衞生防護中心公布，本港新增4宗新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計為12,113宗。新增的4宗確診個案，全由菲律賓抵港，4人均曾接種兩劑疫苗，同樣帶有L452R變種病毒。



衞生防護中心又表示，由於近期出現與疫苗病毒株污染相關的個案，中心主動檢視今年二月以來的本地確診個案。根據基因分析顯示，有5宗個案的病毒樣本與疫苗病毒株吻合，受疫苗病毒株污染。

其中一宗個案曾於社區疫苗接種中心打針後接受檢測，而餘下4宗個案曾到訪早前爆出採樣污染的海怡半島張永發醫生診所，並於診所採樣。當局已將涉事5宗個案，由本港確診名單中刪除。

強檢大廈｜涉變種個案 愉景灣觀霞樓15人違強檢公告共罰7.5萬元

【14:13】一名愉景灣居民早前感染L452R變種病毒，患者被列為英國輸入個案，確診前21日曾居於愉景灣觀霞樓，該大廈所有住客、訪客及員工須接受強制檢測。



港府多個部門今（3日）早7時起，在觀霞樓執法，要求受檢人士出示強制檢測公告限期內的檢測結果證明。行動於今早11時結束，共檢測約125人，其中有15人違反強制檢測公告，遭罰款5,000元及發出強制檢測令。

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各個特群組強制檢測要求：



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