保安前年被扑頭殉職　家屬苦等死亡證至今　無法辦理遺產轉名手續

在2019年底觀塘一宗爆竊傷人案中，65歲的姓陳男保安工作間，因頭部受到襲擊死亡，惟家屬至今仍未能取得死亡證。工聯會今日（3日）陪同家人召開記者會，死者兒子陳先生批評，目前制度僵化，令領取死亡證遙遙無期，因此無法處理遺產承辦、服務轉名等手續，感到相當憤怒、無奈；工聯會建議政府應體恤相關家屬，促請公營機構接納死亡事實證明書作證明文件。



前年一名保安在工作期間，因頭部被襲死亡，惟家屬至今仍未能領取死亡證，今（3日）偕工聯會召開記者會。（黃詠榆攝）

前年12月一宗爆竊傷人案，一間酒樓懷疑遇竊損失6萬元，其中65歲姓陳男保安頭部受重創，雙手被綁倒臥梯間，留醫數日後證實不治。死者兒子陳先生今日表示，等待接近2年，至今仍未能取得死亡證，追問過多個部門包括警方、死因庭，又稱需待法庭排期、需待刑事審訊完結，批評等待過程遙遙無期。

陳先生又認為，作為謀殺案中的家屬，一家仍然努力走出陰影中，但在處理不同事務上勾起很多回憶。他稱，一家原打算處理好父親遺產後，可讓母親安心退休，但因缺乏死亡證，無法辦理相關程序，「依家係咪要拖十年、八年」，保險索償及水、電、煤等轉名手續，處理時亦困難重重。

另外，他批評政府部門間沒協調，甚至不知道父親已經離世，反而需由家人告知。陳先生表示，父親離世約三個月後，仍收到稅局的繳稅單通知，直言相當憤怒。陳期望，盡快辦理完死亡證後，母親可回鄉長住，不用再因事件受到二次、三次傷害。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪認為，事件突顯制度不合時宜，批評程序「冷冰冰」，司法制度有需要盡快改革，期望政府體恤刑事個案的家屬，將刑事程序、死亡證申請分開看待，又建議公營機構接納死亡事實證明書，方便家屬辦理轉名、遺產承辦等手續。