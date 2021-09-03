變種病毒｜世衞列Mu變種值得注意　本港曾錄兩宗　衞生署無公布

全球疫情仍然嚴峻，世界衞生組織警告，環球要留意Mu變種病毒。有醫生透露，本港近日亦曾有兩名帶有Mu變種病毒的患者，而Mu的變異位置，會減弱疫苗中和抗體。

另有專家稱，Mu變種的傳播力及殺傷力未見加強，暫時不會取代Delta變種病毒的地位，認為全球都有責任繼續防疫，防止病毒變異快過改良疫苗配方。衞生署則從未公開本港錄得兩宗Mu變種病毒個案。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在商業電台節目稱，在網上基因庫留意到香港已有兩名帶Mu變種病毒個案，認為衞生防護中心應該向公眾交代，以便社會更清晰掌握疫情。

何栢良稱，根據Mu的基因圖譜，其S蛋白有九個位置變異，包括N501Y、E484K、P681H，按以往變種病毒經驗，有關位置轉變，會削弱新冠疫苗中和抗體。他表示，Mu最早在哥倫比亞發現，全世界約有4,500宗個案，尤以美國佔最多，其次為哥倫比亞及智利等國。他強調接種疫苗，仍然是最有力的防控工具。

根據公開基因庫，香港已錄得兩宗Mu患者，但衞生防護中心從未公布。（Outbreak.info網頁截圖）

呼吸系統科專科醫生梁子超就指出，現時無證據顯示，Mu變種病毒有更強的生存優勢，暫時不會取代Delta變種病毒地位，殺傷力亦未見增強。他指出，若接種率及感染率高地區，再有新品種變異病毒出現，代表該款病毒免疫逃逸能力強，情況相當危險。

梁子超就應對變種病毒提出3項建議：



1.市民盡快接種疫苗，因為疫苗有效預防重症



2.藥廠「唔好掛住賣第三針」，盡快研究疫苗配方，追上變種病毒速度



3.各國政府即使接種率高企，都要保持一定的防疫規定包括戴口罩，「不斷傳播出去，即係鼓勵病毒不斷變異，再輸出比全球」



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