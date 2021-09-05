馬季開鑼｜林鄭月娥相隔兩年再敲鑼　「特首」點睛馬迷拍手歡呼

新馬季今日（5日）開鑼，特首林鄭月娥缺席開鑼儀式兩年後，今日再出席敲鑼儀式，之後更為特首盃頒獎。今日開鑼日大彩池的三T，馬會估計一注獨中可得3,300萬元，而馬場上午11時開放，雖距離頭場開跑尚有很多時間，但已有大批馬迷急不及待入場敲打銅鑼，冀求「馬運亨通」。



+ 1

開鑼日共有10場賽事，馬場於上午11時已開放，已有大批馬迷急不及待入場敲打銅鑼。開鑼醒獅表演亦是今日重點戲，亦容許馬迷於觀眾席參與，特首林鄭月娥在馬會主席陳南祿及多名董事陪同下主持醒獅點睛儀式，不少人拍手歡呼，亦有馬迷與林鄭月娥揮手，G4則在場戒備。

去年馬季開鑼，受疫情所限，只容許參賽馬主及一位同行賓客入場觀賽，「拉頭馬」亦只限兩人影相。今年疫情放緩，馬會則接受公眾入場，但需預先訂座及量度體溫，以及全程佩戴口罩。根據馬會數字，約有2萬人預約入座，馬會亦有派出社交距離大使，維持在場人士秩序。

香港賽馬會自回歸後，每年都舉馬季開鑼日舉辦特首盃賽事，過往多由時任特首或政務司司長主持開鑼儀式。林鄭月娥出任特首的首兩年，都有親自到場；不過自2019年起，就因反修例風波及新冠肺炎疫情，不止林鄭月娥沒有出席，也沒派時任政務司司長的張建宗代表出席。

今日馬季開鑼儀式於中午12時在沙田馬場舉行，由林鄭月娥主持，有醒獅表演，以及全體騎師祝馬迷好運。到下午1時，第一場賽事開始；之後到2時35分，林鄭月娥為特首盃頒獎。

梁振英曾在馬場險被擲中雞蛋

自1997年起，馬會每年都舉辦特首盃賽事，政府多由特首或政務司司長主持開鑼儀式。不過到2019年，受反修例示威影響，當時有馬會員工發公開信要求取消特首盃，最終未有特區官員出席，特首盃由時任馬會主席周永健主持。到2020年受疫情影響下，由現任馬會主席陳南祿為特首盃頒獎。

前特首梁振英在2015年1月10日到沙田馬場出席馬會130周年紀念盃賽事慶祝活動時，觀眾席上發出噓聲，一名男子趁梁到草地頒獎時，向其方向擲雞蛋，擲中一名馬會女職員，犯人普通襲擊罪成，被判80小時服務令。

入馬場限需預先訂座 沙田馬場今滿座

馬會表示，已獲政府准許可於本月5日、8日、12日、15日、19日、22日及26日在特定條件下舉行賽馬日。限制如除董事、練馬師、騎師、及相關職員外，只容許已預先訂座的遴選會員、馬主、會員、優越客戶及公眾人士與同行賓客進入馬場；所有進場人士在入場前接受體溫檢查及在場內佩戴口罩，須利用手機掃描「安心出行」或利用特定表格提供姓名、電話號碼、到訪日期及時間；馬匹亮相圈會容許每匹參賽馬匹最多四名馬主進入；馬場內餐飲設施的營運將全面遵守不同運作模式所發出的各項要求，包括在進入餐飲處所前必須利用手機掃描「安心出行」。

馬會指今日沙田馬場內所有場所已經滿座。隨着本地疫情持續穩定，將在繼續實施嚴格的公共衞生措施的情況下，讓更多馬迷入場觀賞賽事。

交通方面，港鐵表示，因應馬會要求，為配合賽馬日的安排，東鐵線於9月的賽馬日，恢復提供往來馬場站的列車服務，接載乘客。

馬會公布今季「開鑼大賞」總獎金達7,000萬元。 (馬會網頁圖片)

馬會今季「開鑼大賞」總獎金達7,000萬元，其中今日沙田日賽的三T，馬會料10元一注獨中可獲3,300萬元，比周三（8日）跑馬地夜賽三T獎金多近一倍。