新冠肺炎・最新｜兩宗輸入帶變種病毒初確診　駿豪閣等7大廈強檢

食物及衞生局今晚公布，發現2宗由海外地區抵港、患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，涉及L452R變種病毒株。患者分別居於半山駿豪閣和大圍壹號雲頂 6座，他們曾到過大圍道瑞豐大樓太興、中環都爹利街Wolfgang's Steakhouse Hong Kong和上環富衛金融中心QB House等，共7個指明地方被納入強制檢測公告，有關人士須於9月6日或之前接受檢測。



衞生署衞生防護中心今日(４日)公布，今新增一宗輸入確診個案，患者為菲傭，並已於菲律賓接種兩劑科興疫苗。



衞生防護中心昨日（3日）公布，新增4宗新冠肺炎確診個案，全是由菲律賓抵港輸入，4人均曾接種兩劑疫苗，同樣帶有L452R變種病毒。由於當局刪除5宗疫苗病毒株污染的確診個案，累計確診個案「減少」至12,113宗。昨初步確診少於5宗。



截至昨晚累計有約421萬人已接種至少一劑疫苗，即有62.4%的12歲或以上市民已接種疫苗。以680萬名12歲或以上居民計算，尚需55萬人打首劑疫苗，接種疫才可達基本70%目標。



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新冠疫苗｜單日5.7萬人打針 預約人數僅7,100人創近半年新低

【23:05】本港新冠疫苗接種計劃由2月底開展，今日（4日）已是第191日。政府今日公布，截至今日晚上8時，共有約57,100人接種了疫苗；已接種第一針的人數為422.8萬，佔可接種人口62.8%。另有約7,100人預約接種時間，是自3月底復必泰疫苗（BioNTech）暫停預約及接種後，預約人數的新低。



當局又指，昨日（3日）共有27宗由社區疫苗接種中心、醫院管理局轄下的指定普通科門診診所或衞生署轄下診所送院的個案，其中25人已經出院。

疫苗抽獎｜稻苗學會25萬元現金券抽獎結果出爐 即睇得獎名單

【15:37】香港現時疫苗接種率已逾6成，稻苗學會早前推出打兩針及在食肆消費後可參加的抽獎活動，送出的餐飲現金劵總值超過25萬元，包括2萬元金記冰室現金券、龍華酒店9,800元乳鴿券等，亦有鮑魚、花膠等。



抽獎活動共有45,470人參加，並於昨日（3日）完成電腦抽籤，在網上公開得獎名單。稻苗學會主席徐汶緯表示，抽獎反應熱烈，感謝市民接種疫苗共同防疫，及多謝市民對餐飲業的支持。

再多一名於菲律賓接種科興疫苗後來港菲傭確診 一抵港已驗到陽性

【15:22】本港今天新增一宗新冠肺炎確診個案，屬於輸入個案，患者是一名45歲女子，她是來自菲律賓的外傭，8月初於菲律賓完成兩劑疫苗接種，9月2日來港，於機場的檢測已呈陽性，並帶有L452R變種病毒。這是港府容許外傭在菲律賓和印尼打針後來港計劃生效後，第二宗確診個案。本港今天的初步確診個案少於10宗。

新冠肺炎｜與內地通關無期 邱騰華稱仍在溝通 料兩地安排存不同

【12:22】本港疫情漸趨穩定，但與內地通關仍遙遙無期。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（4日）出席港台節目時強調，當局的防控政策並非「鐵板一塊」，不會放過任何放寬防疫措施的機會。港府一直有和内地就通關保持溝通，但在一國兩制下，香港和内地的雙向安排，並不完全等同。



邱騰華強調，港府會在適當時候作出調整，早前便利由身處內地及澳門港人返港的「回港易」安排，已經反映得到。

科興疫苗｜月中將審視港青年打針數據 劉宇隆盼降接種科興年齡

【11:00】現時港府只容許18歲或以上人士選擇接種科興疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今天（4日）在電台節目表示，他所負責的青少年接種新冠疫苗研究，已有初步結果，認為港府向市民提供的兩種疫苗，即科興及復必泰，都適合青少年接種。研究又顯示，接種科興疫苗的青少年免疫反應，亦與成人相差無幾，認為有足夠的數據做「免疫橋接」，批准他們打針。



不過據劉宇隆了解，科興藥廠尚未向港府提交申請。劉亦曾與官員溝通，希望他們想出符合香港法律程序的方式，降低科興疫苗的接種年齡。他又指，衞生署轄下科學委員會，將於本月中開會，屆時他將遞交本地青年打針數據，希望委員認同用「免疫橋接」方式，決定是否下調接種年齡。

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新冠疫苗｜專家劉宇隆：港僅4宗接種後嚴重過敏 過敏非打針禁忌

【09:18】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今天（4日）出席商台節目時表示，本港已接種超過770萬劑疫苗，只有4宗引發嚴重過敏反應個案，反映對藥物、食物過敏人士，其實並非不能打針，市民毋須憂慮。



他又說，根據美國醫學雜誌的研究可見，即使對第一針有過敏反應的病人，也能接種第二針。他認為，現時指引屬保守、過時，建議盡快更新相關的指引。

劉宇隆指，衞生署轄下的科學委員會將於本月中開會，屆時他會遞交本地青年打針數據，希望委員認同用「免疫橋接」方式決定是否下調接種年齡。（資料圖片／李澤彤攝）

昨日總覽：新冠肺炎・9.3｜4菲傭抵港確診 11人上月離世前14日內打疫苗

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各個特群組強制檢測要求：



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