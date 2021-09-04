新冠肺炎・最新｜本港今增一輸入個案　確診者為已打齊兩針菲傭

衞生防護中心昨日（3日）公布，新增4宗新冠肺炎確診個案，全是由菲律賓抵港輸入，4人均曾接種兩劑疫苗，同樣帶有L452R變種病毒。由於當局刪除5宗疫苗病毒株污染的確診個案，累計確診個案「減少」至12,113宗。昨初步確診少於5宗。



截至昨晚累計有約421萬人已接種至少一劑疫苗，即有62.4%的12歲或以上市民已接種疫苗。以680萬名12歲或以上居民計算，尚需55萬人打首劑疫苗，接種疫才可達基本70%目標。



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【14:28】衞生署衞生防護中心公布，今新增一宗輸入確診個案，患者為菲傭，並已於菲律賓接種兩劑科興疫苗。至今本港個案累計12 114宗（包括12 113宗確診個案和一宗疑似個案。

新冠肺炎｜與內地通關無期 邱騰華稱仍在溝通 料兩地安排存不同

【12:22】本港疫情漸趨穩定，但與內地通關仍遙遙無期。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（4日）出席港台節目時強調，當局的防控政策並非「鐵板一塊」，不會放過任何放寬防疫措施的機會。港府一直有和内地就通關保持溝通，但在一國兩制下，香港和内地的雙向安排，並不完全等同。



邱騰華強調，港府會在適當時候作出調整，早前便利由身處內地及澳門港人返港的「回港易」安排，已經反映得到。

科興疫苗｜月中將審視港青年打針數據 劉宇隆盼降接種科興年齡

【11:00】現時港府只容許18歲或以上人士選擇接種科興疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今天（4日）在電台節目表示，他所負責的青少年接種新冠疫苗研究，已有初步結果，認為港府向市民提供的兩種疫苗，即科興及復必泰，都適合青少年接種。研究又顯示，接種科興疫苗的青少年免疫反應，亦與成人相差無幾，認為有足夠的數據做「免疫橋接」，批准他們打針。



不過據劉宇隆了解，科興藥廠尚未向港府提交申請。劉亦曾與官員溝通，希望他們想出符合香港法律程序的方式，降低科興疫苗的接種年齡。他又指，衞生署轄下科學委員會，將於本月中開會，屆時他將遞交本地青年打針數據，希望委員認同用「免疫橋接」方式，決定是否下調接種年齡。

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新冠疫苗｜專家劉宇隆：港僅4宗接種後嚴重過敏 過敏非打針禁忌

【09:18】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今天（4日）出席商台節目時表示，本港已接種超過770萬劑疫苗，只有4宗引發嚴重過敏反應個案，反映對藥物、食物過敏人士，其實並非不能打針，市民毋須憂慮。



他又說，根據美國醫學雜誌的研究可見，即使對第一針有過敏反應的病人，也能接種第二針。他認為，現時指引屬保守、過時，建議盡快更新相關的指引。

劉宇隆指，衞生署轄下的科學委員會將於本月中開會，屆時他會遞交本地青年打針數據，希望委員認同用「免疫橋接」方式決定是否下調接種年齡。（資料圖片／李澤彤攝）

昨日總覽：新冠肺炎・9.3｜4菲傭抵港確診 11人上月離世前14日內打疫苗

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