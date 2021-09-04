消費券丨秘書處周六辦公增設櫃檯　八旬伯批填表難求助：冇地方問

以書面登記或次輪電子登記消費券的市民，可於今個月起獲發第一期2000元消費券，不過有未能領取的市民，連日來到始創中心的秘書處查詢。

政府於今日（4日）繼續開放辦事處，早上人流不多，現場增設櫃檯處理查詢。有長者稱只用了幾分鐘完成手續，流程順暢。不過他認為政府當初應向長者提供更多協助，「我哋冇地方問。」有七旬長者亦激動批評政府做法混亂，「要追究點解咁混亂！」



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於早上9時，在太子始創中心地下大堂的消費券等候區未見有人龍，有職員在場指示市民上樓。消費券計劃秘書處增設臨時辦事處於18樓，現場有椅子供市民等候，增設多個櫃位協助處理查詢。

86歲的葉先生於早上9時多完成手續，稱今日流程順暢，只消幾分鐘完成。他稱，因於表格上剔錯選項，導致未能成功獲發消費券。

他受訪時語帶激動，指當時不欲靠子女協助，故自己填表申請，「填表照計唔難，係我自己唔識…或者我大意。」他又稱填表時難尋求協助，「唔知向邊方面埋手，我哋冇地方問。」他認為政府派發消費券的出發點好，但應向長者提供更多協助。

七旬伯斥混亂：要追究！

年約70歲的陳先生於銀行遞交申請表格，但未能成功獲發消費券。他批評政府程序混亂，設計出錯，應追究責任，「我哋係交去銀行㗎，唔係丟去垃圾桶！」

86歲的楊先生稱當時將表格交往地鐵站，惟地鐵站並非收表的地方，最終未有交表紀錄，故今日往辦事處處理。他指今日流程順暢，只用了幾分鐘完成手續。他稱政府應向長者提供更多協助，不過對政府有信心，「政府實會畀我哋嘅。」

▼連日來大批市民到秘書處補辦消費券▼



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