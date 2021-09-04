SPORTS EXPO邀港將試玩虛擬運動設施　霍震霆冀提高全民運動意識

撰文：馬煒傑
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市區重建局與香港遊樂場協會今日（4日）於SPORTS EXPO合辦「體壇創佳績·振奮港人心」活動，為運動員打氣，並邀請羽毛球運動員謝影雪、鄧俊文，及賽艇代表洪詠甄試玩館內設施。
出席活動的港協暨奧委會會長霍震霆表示，由粵港澳合辦的2025年全運會，來自全國各省份的頂尖運動員都會參與，將是一個香港運動員與他們交流的機會：被問到有那些項目有意於香港舉辦，他稱，希望剛於東奧奪牌的項目都可於香港舉辦。

SPORTS EXPO今日舉行「體壇創佳績·振奮港人心」活動，邀請羽毛球運動員謝影雪、鄧俊文，及賽艇代表洪詠甄試玩館內設施，並為運動員打氣，藉此凝聚社會對香港體壇的支持。

SPORTS EXPO是本港首個結合多媒體和虛擬實境元素的體育互動資料館，設有四個虛擬運動遊戲區。包括虛擬競技場，大會安排謝影雪、鄧俊文及洪詠甄試玩「激鬥九宮格」及「速度梯競賽」，運動員亦到360° VR體驗區，體驗置身於虛擬世界內進行運動歴險。另外，SPORTS EXPO亦設有運動資訊區以展示香港體育發展歷史，亦有運動直播區，將實時直播運動賽事，或會播放港將於比賽中的精華片段。市建局主席周松崗表示，SPORTS EXPO運用創新科技和虛擬技術，以互動方法讓市民體驗運動樂趣，推廣運動文化。

霍震霆認為於市區中開辦SPORTS EXPO，令人意識到「香港唔淨只係起樓、香港唔淨只係金融中心」，體育文化亦是十分重要，有助於提高全民參與運動的意識。（夏家朗攝）

港協暨奧委會會長霍震霆認為於市區中開辦SPORTS EXPO，令人意識到「香港唔淨只係起樓、香港唔淨只係金融中心」，體育文化亦是十分重要，有助於提高全民參與運動意識。至於學校體育設施不足問題，指大部份運動員都是名校出身，因名校才有足夠體育設施，認為應加強一般學校的體育設施配套，讓小朋友從小開始感受體育文化，配合近年urban sports的概念，營造一個市民居於香港都可以落街參與運動的氣氛。

霍震霆又稱，粵港澳將於2025合辦全運會，是一個難得的機會讓香港運動員與來自國內最高水平的運動員交流，尤其乒乓球及羽毛球等頂目，內地的選手都有世界頂級高水平，港將可與他們交流，並提升自己實力；對於三地合辦，他表示希望剛於東奧奪牌的項目都可於香港舉辦。配合政府最近於體育設施投放資源，有新的體育設施，有信心於香港舉辦大型運動會。

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