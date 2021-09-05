新冠肺炎・最新｜兩宗輸入初確診帶變種病毒　半山駿豪閣要強檢

食物及衞生局昨日（4日）公布，發現2宗由海外地區抵港、患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，涉及L452R變種病毒株。患者分別居於半山駿豪閣和大圍壹號雲頂6座，他們曾到過大圍道瑞豐大樓太興、中環都爹利街Wolfgang's Steakhouse Hong Kong和上環富衛金融中心QB House等，共7個地方被納入強制檢測公告，有關人士須於9月6日或之前接受檢測。



昨新增一宗輸入確診個案，患者為菲傭，並已於菲律賓接種兩劑科興疫苗。至今本港個案累計12,114宗，包括12,113宗確診個案和一宗疑似個案。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在商台節目表示，本港已接種超過770萬劑疫苗，只有4宗引發嚴重過敏反應個案，反映對藥物、食物過敏的人士可打針。他又指，希望降低科興疫苗的接種年齡。



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強制檢測｜變種病毒患者居半山駿豪閣、大圍壹號雲頂 共7處上榜

【23:24】食物及衞生局今晚（4日）公布，發現2宗由海外地區抵港、患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，涉及L452R變種病毒株。患者分別居於半山駿豪閣和大圍壹號雲頂6座，他們曾到過大圍道瑞豐大樓太興、中環都爹利街Wolfgang's Steakhouse Hong Kong和上環富衛金融中心QB House等，共7個地方被納入強制檢測公告，有關人士須於9月6日或之前接受檢測。

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