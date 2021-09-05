新冠肺炎・最新｜新增8宗輸入個案　再多3名菲傭抵港後才確診

衞生防護中心今日（5日）公布，本港新增8宗輸入個案，其中7人帶有L452R變種病毒株，當中3人是來自菲律賓的外傭。另外，有2人分別居於半山區駿豪閣和大圍美田路壹號雲頂6座，8月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，潛伏期曾居住、工作地方和曾到訪地點已納入強制檢測公告，包括2人所居的半山駿豪閣和大圍壹號雲頂6座，以及他們曾到過的大圍道瑞豐大樓太興、中環都爹利街Wolfgang's Steakhouse Hong Kong和上環富衛金融中心QB House等。7個被納入強制檢測公告地方，有關人士須於9月6日或之前接受檢測。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨在商台節目表示，本港已接種超過770萬劑疫苗，只有4宗引發嚴重過敏反應個案，反映對藥物、食物過敏的人士可打針。他又指，希望降低科興疫苗的接種年齡。



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新冠肺炎丨增8輸入個案3菲傭確診 吉爾吉斯斯坦2患者曾訪地強檢

【14:15】衞生防護中心公布本港新增8宗輸入個案，全部人已接種疫苗。其中7人帶有L452R變種病毒株，當中3人是來自菲律賓的外傭；另有2人分別居於半山區駿豪閣和大圍美田路壹號雲頂6座，8月20日離開香港前往吉爾吉斯斯坦，潛伏期曾居住、工作地方和曾到訪地點已納入強制檢測公告。

【13:17】消息指，今日新增8宗確診個案，全屬輸入個案。

新冠肺炎｜港產藍牙檢疫手帶生產量達50萬 部分外銷百慕達夏威夷

【11:11】新冠肺炎去年襲港之初，創新科技署轄下的「物流及供應鏈多元技術研發中心」牽頭研發藍牙電子手環，中心研發及技術開發總監鄭進雄今日在商台節目《政好星期天》表示，中心至今已生產50萬部檢疫手帶，部分更出售到百慕達及夏威夷。

強制檢測｜變種病毒患者居半山駿豪閣、大圍壹號雲頂 共7處上榜

【00:01】食物及衞生局昨晚（4日）公布，發現2宗由海外地區抵港、患者在過去21天曾在本港居住的初步確診個案，涉及L452R變種病毒株。患者分別居於半山駿豪閣和大圍壹號雲頂6座，他們曾到過大圍道瑞豐大樓太興、中環都爹利街Wolfgang's Steakhouse Hong Kong和上環富衛金融中心QB House等，共7個地方被納入強制檢測公告，有關人士須於9月6日或之前接受檢測。

壹號雲頂曾於去年獲康文署頒發的「2018最佳園林大獎」金獎。(網上圖片)

▼消費券之亂｜9.4大批市民再查詢消費券申請失敗因由▼



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▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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各個特群組強制檢測要求：



▼9.2海洋公園公開水上樂園室內及戶外玩樂設施▼



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▼菲傭印傭指定檢疫酒店▼



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昨日總覽：新冠肺炎・9.4｜兩宗輸入帶變種病毒初確診 駿豪閣等7大廈強檢

再多一名於菲律賓接種科興疫苗後來港菲傭確診 一抵港已驗到陽性

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