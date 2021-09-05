兒童醫院PICU三成護士劈炮　瑪麗需「救亡」助換心及植人工心

兒童醫院啟用僅兩年半，即爆出兒童深切治療部（PICU）護士有逃亡潮，有醫護透露，該院年初今已有5名護士離職，佔原有人數約三成。據相關醫護指，兒童醫院PICU本接收了瑪麗醫院兒童心臟科及心胸外科資源及服務，理應完成交接，但因為PICU護士流失嚴重，近幾個月瑪麗要出手「救亡」，協助兒童醫院完成心臟移植及植入人工心等手術。病人組織憂慮，兒童醫院PICU護士流失率高，影響病童安全。



兒童醫院2018年底啟用，PICU翌年起提供服務，該部門今年已有五名護士離職，其中四人來自瑪麗醫院，離職人數佔原有護士近三成。

據了解，瑪麗醫院兒童心臟科及心胸外科的服務已經轉移至兒童醫院的PICU，當時亦從瑪麗調撥近30個護士名額給兒童醫院，理應由兒童醫院提供服務，但該院PICU護士流失問題嚴重，過去幾個月反向瑪麗醫院「求救」，瑪麗醫院的心胸外科醫護都要到兒童醫院，協助做兒童心臟移植及植入人工心手術，憂慮影響瑪麗服務。

主管透過中層向前線下壓 工作氣氛差

有熟悉兒童醫院PICU運作的醫護表示，PICU主管能力未夠全面，透過中層向前線下壓，加重同事負擔，一有資深護士離職就掀起逃亡潮造成惡性循環，形容兒童醫院的工作氣氛惡劣。

李子良被批評欠果斷處理院務問題。（資料圖片／羅君豪攝）

另有兒童醫院護士稱，PICU的病症都是嚴重、緊急，壓力非常大，但現時欠缺資深護士工作，不少都是資歷淺的護士，又聽聞PICU主管以高壓管理為主，「淨係識鬧同事做得唔好，捉著佢哋訓話」，而院長李子良亦無果斷處理問題，「唔會比指示你點做嘢，你哋自己開會，但佢唔肯拍板會有啲咩傾到出嚟」，同事士氣越來越低沉。

病人組織：事件不尋常憂影響病人安全

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，短時間內有三成護士流失不尋常，而PICU更加是照顧頑疾的病童，需要護士密切的護理，憂慮護士人手短缺會影響病人安全。