入行一年奪教壇新秀　離職潮下堅持教好學生：望成為新力量

本港正值移民潮，不少港人離鄉別井，教育界掀起離職潮，當中不乏資深教師。在教聯會優秀教師選舉奪獎的小學語文老師郭曉文表示，教學目標依然堅定，努力實踐入行初心，教好每個學生，而非只教好學生，又希望自己成為教育界新力量。至於青黃不接的問題，郭認為，學校架構仍然有學習空間，亦可在互聯網上找到自學方法。



去年入行的聖公會主風小學語文老師郭曉文（左二），奪教聯會「教壇新秀2021微教學短片比賽」銀獎。（鄭子峰攝）

聖公會主風小學語文老師小學教師郭曉文，今年第二年執教，她說，由入行開始，立志當一名好老師，初心是教好每個學生，而非只教好學生，目標是培養學生正確的價值觀。教育界面對教師離職潮，或引起青黃不接的問題，新入行的她指，學界固然有不少老師離職，但也有「新血」加入，她希望自己可以成為教育界新的力量。郭續指，新老師在學校架構之下，仍然有學習空間，也可透過網上資源增值。

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中華基督教會基協中學執教的伍展鴻、吳善揮奪得「教學研究組」獎。（鄭子峰攝）

用鄭秀文廣東歌、繪本教貧窮議題

去年在中華基督教會基協中學執教的伍展鴻、吳善揮奪得「教學研究組」獎。二人將STEM學科融入中文教學，增添課堂趣味及思考訓練。

吳舉例，在課堂透過繪本和歌手鄭秀文的廣東歌《加爾各答的天使》，從中讓學生探究及加深理解社會貧窮問題，另外，又探討是否有科技發明可以幫助窮人，最終啟發學生創意，製作自動舀水機械人。

中學教師黃家榮奪得「國情教育組」個人獎。（鄭子峰攝）

引奧運選手做國情教學

教育局大力推動國民教育及國安教育，曾任賽馬會體藝中學教師黃家榮奪得「國情教育組」個人獎。他表示，將國民及國情情教育結合結合「校本」課程，例如過往帶學生返內地與當地學生交流、讓學生觀看奧運直播等。

黃指，軟性教學方法較易令學生接受國情教育。他舉例，《基本法》中有條文指出，香港回歸後，可以「中國香港」參加國際比賽，讓學生從日常生活中體會到《基本法》。他又說，曾以中國跑步運動員蘇炳添為例，告訴學生黃種人成為奧運田徑選手十分不容易。他續指，蘇炳添和香港運動員徐志豪曾在廣州全運會時既互相較量，又惺惺相惜，令學生了解國情。

「優秀教師選舉2021暨教壇新秀」頒獎典禮今日（5日）舉行，共有271位教師及76位準教師參加，最終有43位教師獲選「優秀教師」，12名獲選「教壇新秀」，及25位同工獲「入圍特選嘉許獎」表揚他們在教學上默默耕耘作出的貢獻。