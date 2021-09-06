新冠肺炎・最新｜今新增2宗輸入個案　連續20日本地零確診

本港今日（6日）再增2宗輸入個案，1男1女患者分別從美國及印尼抵港，兩人分別已在美國及香港接種兩針疫苗。衞生防護中心今午不設疫情記者會，亦是連續第20日本地零確診。不過，衞生防護中心昨日（5日）公布新增8宗輸入個案中，有3人是來自菲律賓的外傭。港大感染及傳染病中心總監何栢良今指，由於多名菲傭抵港後才確診，估計最快本周內會觸發港府需向菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，禁止菲國航班著陸香港。



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▼9月6日強制檢測公告詳情



【14:15】衞生防護中心公布正調查2宗輸入確診個案，2名患者分別從印尼及美國抵港，至今本港個案累計至12 124宗。

新冠肺炎｜何栢良料本周觸發航班熔斷機制 菲傭來港安排恐叫停

【11:35】港府8月底起容許菲律賓和印尼外傭打針後來港，但不足一星期內陸續有菲傭抵港後確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今指，菲律賓正處於疫情爆發頂峰，估計最快於本周內會向菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，禁止菲國航班著陸香港。

新冠肺炎｜Mu變種病毒歐美擴散 何栢良：輸入香港個案陸續有來

【10:40】全球多個地方更陸續出現Mu變種病毒確診個案，本港至今亦有3宗Mu輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目指，早前本港其中2宗Mu變種病毒個案，患者分別從美國及哥倫比亞輸入，隨著歐洲個案有上升趨勢，料本港輸入個案會陸續有來。

強制檢測｜外遊抵港確診患者 離港前到麥花臣市集等18場所上榜

【00:01】再有外遊不足21日的本港居民返港後確診，並帶有L452R變異病毒株。食物及衞生局今晚公布的強制檢測公告披露，患者住所及曾到過的18個指明地方納入強制檢測，受檢人士需於最遲周二（7日）受檢；為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

患者居大嶼山梅窩大地塘74號，於8月28日曾到旺角通菜街點點心、麥花臣場館、沙田新城市廣場 Simplylife、中環德己立街The Coffee Academics、中環雲咸街中國銀行（香港）；8月26日曾到梅窩銀運路中國熊；8月17日曾到梅窩羅馬餐廳；8月22日曾到金鐘廊 Simplylife；8月19日曾到深水埗Dancing Kettle Coffee Bar；8月19日曾到V Walk魚米。

患者在8月14日至15日入住天水圍嘉湖海逸酒店第一期，首日到過元朗建業街凡直友里和鋪十八座狗仔粉、天水圍港濕地公園、天水圍捌神燒味冰室；次日則到天水圍天耀廣場BUGIS和元朗GRAND YOHO 形點Habitu Caffe。

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▼9.2海洋公園公開水上樂園室內及戶外玩樂設施▼



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各個特群組強制檢測要求：



▼菲傭印傭指定檢疫酒店▼



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昨日總覽：新冠肺炎・9.5｜外遊返港梅窩居民確診 離港前曾到18地方強檢

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新冠肺炎丨增8輸入個案3菲傭確診 吉爾吉斯斯坦2患者曾訪地強檢

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