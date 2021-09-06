新冦肺炎．最新｜日出康城領都居民訪美返港後染疫　大廈封區檢測

本港今日（6日）再增2宗輸入個案，1男1女患者分別從美國及印尼抵港，兩人分別已在美國及香港接種兩針疫苗。衞生防護中心今午不設疫情記者會，亦是連續第20日本地零確診。不過，衞生防護中心昨日（5日）公布新增8宗輸入個案中，有3人是來自菲律賓的外傭。港大感染及傳染病中心總監何栢良今指，由於多名菲傭抵港後才確診，估計最快本周內會觸發港府需向菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，禁止菲國航班著陸香港。



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▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



+ 6

日出康城居民外遊美國返港確診帶變種病毒 住所領都2座封區檢測

【19:02】政府表示，由於將軍澳日出康城2A期—領都2座已劃為「受限區域」，所有居都要封區檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約七時完成此行動。

政府表示，將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

【19:00】衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案。

個案涉及一名42歲女病人，居於將軍澳日出康城2A期—領都2座，她於8月24日前往美國，9月5日乘搭航班CX883返抵香港。她於8月22日在香港進行的出發前，檢測結果呈陰性。她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測，結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。中心已將此個案列作輸入個案。

由於患者在過去21天，曾於8月15至24日期間在港。為審慎起見，該病人於香港居住的大廈（將軍澳日出康城2A期—領都2座）需要封區檢測。居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

此外，病人於紅磡民樂街21號富高工業中心A座8樓07室工作，最後上班日期為8月20日。病人的工作處所及她在潛伏期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

中心的調查顯示，病人曾於五月二日及五月二十三日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（復必泰）。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

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+ 18

【17:00】公務員事務局局長聶德權公布，自推出外展疫苗接種服務以來，至今（6日）第113次為企業和團體提供接種服務，合共約16,300人受惠，並再次呼籲企業或機構仿傚政府做法，要求所有員工（除醫學上不宜者外）接種疫苗，否則須自費定期接受病毒檢測。

新冠疫苗｜外展隊至今提供113次服務 聶德權籲企業強制打針

【16:05】據了解，一名確診患者從美國抵港，在機場檢測的結果呈陽性，他於21日潛伏期內曾在本港逗留，他所住的日出康城領都住所，相信要接受強制檢測。

▼9月6日強制檢測公告詳情



新冠肺炎｜新增2宗輸入個案患者均已接種疫苗 印傭檢疫期間確診

【14:15】衞生防護中心公布正調查2宗輸入確診個案，2名患者分別從印尼及美國抵港，至今本港個案累計至12 124宗。

新冠肺炎｜何栢良料本周觸發航班熔斷機制 菲傭來港安排恐叫停

【11:35】港府8月底起容許菲律賓和印尼外傭打針後來港，但不足一星期內陸續有菲傭抵港後確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今指，菲律賓正處於疫情爆發頂峰，估計最快於本周內會向菲律賓實施地區性航班「熔斷機制」，禁止菲國航班著陸香港。

新冠肺炎｜Mu變種病毒歐美擴散 何栢良：輸入香港個案陸續有來

【10:40】全球多個地方更陸續出現Mu變種病毒確診個案，本港至今亦有3宗Mu輸入個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台節目指，早前本港其中2宗Mu變種病毒個案，患者分別從美國及哥倫比亞輸入，隨著歐洲個案有上升趨勢，料本港輸入個案會陸續有來。

強制檢測｜外遊抵港確診患者 離港前到麥花臣市集等18場所上榜

【00:01】再有外遊不足21日的本港居民返港後確診，並帶有L452R變異病毒株。食物及衞生局今晚公布的強制檢測公告披露，患者住所及曾到過的18個指明地方納入強制檢測，受檢人士需於最遲周二（7日）受檢；為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

患者居大嶼山梅窩大地塘74號，於8月28日曾到旺角通菜街點點心、麥花臣場館、沙田新城市廣場 Simplylife、中環德己立街The Coffee Academics、中環雲咸街中國銀行（香港）；8月26日曾到梅窩銀運路中國熊；8月17日曾到梅窩羅馬餐廳；8月22日曾到金鐘廊 Simplylife；8月19日曾到深水埗Dancing Kettle Coffee Bar；8月19日曾到V Walk魚米。

患者在8月14日至15日入住天水圍嘉湖海逸酒店第一期，首日到過元朗建業街凡直友里和鋪十八座狗仔粉、天水圍港濕地公園、天水圍捌神燒味冰室；次日則到天水圍天耀廣場BUGIS和元朗GRAND YOHO 形點Habitu Caffe。

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各個特群組強制檢測要求：



▼菲傭印傭指定檢疫酒店▼



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昨日總覽：新冠肺炎・9.5｜外遊返港梅窩居民確診 離港前曾到18地方強檢

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