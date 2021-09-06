港人連續7年蟬聯全球最長壽地區　港大研究揭與吸煙率有關

港人連續七年蟬聯全球最長壽地區，港大醫學院經過八年研究發現，港人長壽關鍵源於心血管疾病引致的死亡率，是眾多地區最低，亦建基於本港吸煙率較其他地區低。港大醫學院院長梁卓偉強調，成功控煙是香港人口預期壽命冠絕全球關鍵。醫學院促請立法會盡快通過全面禁止電子煙及加熱煙的條例修訂草案。



心血管疾病致命率較低

港人多年榮膺長壽稱號，但背後原因未曾充份解釋。港大醫學院就比較18個國家及地區，發現港人不論男女因心血管疾病引致的死亡率，以及女性因癌症而死亡的比率，均是眾多地區最低，研究認為應該歸功於香港吸煙率低。

港大醫學院羅旭龢基金教授 (公共衞生學）公共衞生學院社會醫學講座教授林大慶表示，允許加熱煙及電子煙在本港流通，將導致吸食煙草產品的情況迅速回升，甚至令青少年吸食加熱煙和傳統香煙的人數大幅增加，死亡率和患病率亦會隨之上升」，促請立法會盡快通過有關全面禁止電子煙和加熱煙的修訂條例草案。

梁卓偉：持續有效控煙可挽回更多生命

港大醫學院院長梁卓偉就稱，成功控煙是香港人口預期壽命冠絕全球的關鍵這無疑是一個重要發現，能挽救本港乃至全世界無數寶貴生命，因為透過政策去解決公共衛生議題素來行之有效，更是直接影響人口長壽與否的主因。因此，若本港持續採取有效的控煙措施，可望在未來數十年挽回更多生命，其數目甚至比香港已經挽救、或將會被新型冠狀病毒病奪去的生命，多出數以十倍計。

政府亦提出全禁電子煙及加熱煙等產品，立法會《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》委員會本周五（10日）再召開會議，會處理自由黨議員邵家輝提出的修正案，他希望當局全禁電子煙，但以規管形式容許售賣加熱煙。