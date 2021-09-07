新冠肺炎・最新｜今無疫情記者會　打針「即日籌」周四擴至五群組

政府今日(6日)公佈，周四(9日)起接種疫苗「即日籌」安排將擴展至院舍員工、醫療機構、學校教職員與校巴司機及保姆、餐飲業務和酒吧或酒館員工，地盤工人等五個特定群組。

領取即日籌的人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，並申報所屬特定群組，亦可委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟需出示接種人的香港身份證副本和申報委託人所屬的特定群組作登記。



本港新冠肺炎疫情連續20日本地零確診，衞生防護中心昨日（5日）公布新增2宗輸入個案，累計初步確診少於5宗。居於將軍澳日出康城領都2座的一名42歲婦人，出遊美國回港後在機場被驗出確診並帶L452R變種病毒株，由於在21日的潛伏期曾在港居住，其住所昨需封區檢測。港府今早宣布封區行動完結，未有任何新個案。而患者任職的公司及另外13個場所納入強制檢測公告，受檢人士需於兩日內接受檢測。



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▼9月6日強制檢測公告詳情▼



▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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新冠疫苗｜「即日籌」周四起擴至院舍員工、學校教職員等五類人士

【11:58】近日新冠疫苗接種數字持續下降，政府今天（7日）宣布，由本周四（9日）起，派發「即日籌」的安排將會擴展至5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍員工；醫療機構員工；學校教職員；餐飲業務員工；建造業工地人員等。21間社區疫苗接種中心每日各派發100至200個籌。

【10:14】林鄭月娥指出，竹篙灣檢疫中心將於本月20日起，可供抵港外傭檢疫，會於開放前一周接受預訂。每日租金約500元。

【10:01】特首林鄭月娥出席行政會議時表示，本港已21天沒有本地感染個案，基本上可說本港病毒已算「清零」，8月1日至9月5日的五周內，從A組別地區抵港人士，有116人確診，顯示外圍情況仍然嚴峻，無可避免會有輸入個案，外防輸入安排是為創造與內地通關的條件。她說，過去五周3.43萬名旅客抵港，約2.8萬名旅客已打針，同期間有139名旅客確診，當中78人已打針，若比較確診者佔整體旅客計算，打針仍有保護效果。

林鄭又指，內地疫情已穩定，宣布明日零時起全面恢復內地及澳門的「回港易」安排。若港人身處地區被列為中高風險，或涉港府專題網站內提及的小區，則不適用。

當局又計劃於下周三（15日）起推出「來港易」計劃，經深圳灣及港珠澳大橋訪港，各有1000個名額。

新冠疫苗｜專家劉宇隆倡降低接種科興年齡門檻 指港府態度僵化

【09:56】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，出席香港電台《千禧年代》時形容，現時本港接種疫苗已到達「樽頸位」階段，降低接種科興疫苗年齡，有望增加接種率。他又批評，港府只等待藥廠提供數據，並未分析智利政府降低接種疫苗門檻比較，做法過份小心和僵化。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，在同一節目中則表示，若藥廠向港府提交最新的數據作審視及商討，是較簡單做法。

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變種病毒｜許樹昌：Mu變種未到值得擔心級別 現有疫苗能減死亡率

【09:33】港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（7日）在港台節目《千禧年代》中表示，目前涉及Mu變種病毒的個案，至今只有約5,000宗，佔全球病例只有0.1%，傳播至約40個國家地區；其傳播力不及已有160多個國家、地區的Delta，嚴重性相對較低。他認為，世衞雖將Mu列為值得關注的變種病毒，但未到值得擔心級別。

【09:22】港府宣布，將軍澳日出康城領都2座封區強檢已結束，相關執法行動亦在上午約九時完結。港府共檢查超過400名受檢人士的檢測報告，發現有5人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。港府亦呼籲未應門的約40戶居民，應盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在區內傳播的風險。

圍封檢測｜將軍澳日出康城2A期領都2座完成檢測 無發現確診個案

【06:45】衞生防護中心昨日（6日）公布正調查一宗涉及L452R變異病毒株的新冠肺炎初步確診輸入個案。個案為42歲女病人，當局對她居住的將軍澳日出康城領都2座封區強制檢測。今晨6時27分，政府發聲明，指已完成相關強制檢測行動，沒有發現確診個案。

新冠肺炎｜印尼抵港貨船15船員確診 船長涉向衞生署提供虛假資料

【01:52】衞生防護中心早前公布，一艘貨船「Thor Monadic」8月24日由印尼抵港，船上23名船員中有15人的樣本結果呈陽性，全部均帶有L452R變異病毒株，所有確診船員已送院隔離治療，其餘船員則留在船上進行檢疫。



警方早前表示，接獲衞生署轉介有關個案，指「Thor Monadic」船長涉嫌向衞生署申請自由無疫通行證時，提供虛假資料。

九龍塘兩時鐘酒店等14場所強制檢測 外遊返港確診者離港前曾到訪

【00:25】衞生防護中心周一（6日）表示，正調查居於日出康城2A期—領都2座的一名42歲女居民，外遊美國返港後初步確診，並帶L452R變異病毒株，暫列輸入個案。由於患者在過去21天曾在本港居住，她工作的紅磡寶益珠寶有限公司等14個場所，被納入強制檢測公告。

名單包括患者在離港前曾光顧7間食肆，包括觀塘APM「茶木．台式休閒餐廳」、觀塘成運工業大廈「泰坊」、西貢「Cozy Coffee」，以及現於康城商場、多次獲於米芝蓮「摘星」的鹵水鵝店「陳勤記鹵鵝飯店1948」等；她亦曾到九龍塘兩間酒店，分別為「漫春天精品酒店」以及「異風情精品酒店」，翻查網上資料，兩間均為時鐘酒店。另外，她曾乘坐新巴往來日出康城和尖沙咀的796X線巴士，又曾身處環亞機場貴賓室，全部都列入強制檢測名單。

強制檢測｜5校爆流感上榜 涉元朗太陽島及烏溪沙英基幼稚園等校

【00:01】新學年開學未夠一周，五間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告：元朗樓鄰舍輔導會元朗幼兒園、元朗形點 II太陽島英文幼稚園 (元朗分校)、大埔崇真會安仁幼兒學校、馬鞍山英基國際幼稚園 (烏溪沙)、以及深水埗聖公會基福小學就讀四年級的師生。任何在8月24日至9月6日期間曾身處上述地方超過兩小時的人士，最遲本周三（8日）接受檢測或最遲本周五（10日）交回樣本瓶。

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▼9月6日強制檢測公告詳情▼



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▼9.5新一季馬季開鑼▼



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▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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各個特群組強制檢測要求：



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昨日總覽：新冦肺炎．9.6｜日出康城領都居民訪美返港後染疫 大廈封區檢測

日出康城居民外遊美國返港確診帶變種病毒 住所領都2座封區檢測

新冠肺炎｜新增2宗輸入個案患者均已接種疫苗 印傭檢疫期間確診

新冠肺炎｜何栢良料本周觸發航班熔斷機制 菲傭來港安排恐叫停

港府認可印巴馬泰高風險地區疫苗針紙 當地打針港人周三起可回港

新冠疫苗｜連續兩日少於2萬人打針創近3個月新低 預約人數升三成

新冠疫苗｜外展隊至今提供113次服務 聶德權籲企業強制打針

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