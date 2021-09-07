新冠肺炎・最新｜日出康城解封零確診　明起恢復內地及澳門回港易

本港新冠肺炎疫情連續20日本地零確診，衞生防護中心昨日（5日）公布新增2宗輸入個案，累計初步確診少於5宗。居於將軍澳日出康城領都2座的一名42歲婦人，出遊美國回港後在機場被驗出確診並帶L452R變種病毒株，由於在21日的潛伏期曾在港居住，其住所昨需封區檢測。港府今早宣布封區行動完結，未有任何新個案。而患者任職的公司及另外13個場所納入強制檢測公告，受檢人士需於兩日內接受檢測。



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▼9月6日強制檢測公告詳情▼



▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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【10:14】林鄭月娥指出，竹篙灣檢疫中心將於本月20日起，可供抵港外傭檢疫，會於開放前一周接受預訂。每日租金約500元。

【10:01】特首林鄭月娥出席行政會議時表示，本港已21天沒有本地感染個案，基本上可說本港病毒已算「清零」，8月1日至9月5日的五周內，從A組別地區抵港人士，有116人確診，顯示外圍情況仍然嚴峻，無可避免會有輸入個案，外防輸入安排是為創造與內地通關的條件。她說，過去五周3.43萬名旅客抵港，約2.8萬名旅客已打針，同期間有139名旅客確診，當中78人已打針，若比較確診者佔整體旅客計算，打針仍有保護效果。

林鄭又指，內地疫情已穩定，宣布明日零時起全面恢復內地及澳門的「回港易」安排。若港人身處地區被列為中高風險，或涉港府專題網站內提及的小區，則不適用。

當局又計劃於下周三（15日）起推出「來港易」計劃，經深圳灣及港珠澳大橋訪港，各有1000個名額。

新冠疫苗｜專家劉宇隆倡降低接種科興年齡門檻 指港府態度僵化

【09:56】疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，出席香港電台《千禧年代》時形容，現時本港接種疫苗已到達「樽頸位」階段，降低接種科興疫苗年齡，有望增加接種率。他又批評，港府只等待藥廠提供數據，並未分析智利政府降低接種疫苗門檻比較，做法過份小心和僵化。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，在同一節目中則表示，若藥廠向港府提交最新的數據作審視及商討，是較簡單做法。

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變種病毒｜許樹昌：Mu變種未到值得擔心級別 現有疫苗能減死亡率

【09:33】港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（7日）在港台節目《千禧年代》中表示，目前涉及Mu變種病毒的個案，至今只有約5,000宗，佔全球病例只有0.1%，傳播至約40個國家地區；其傳播力不及已有160多個國家、地區的Delta，嚴重性相對較低。他認為，世衞雖將Mu列為值得關注的變種病毒，但未到值得擔心級別。

【09:22】港府宣布，將軍澳日出康城領都2座封區強檢已結束，相關執法行動亦在上午約九時完結。港府共檢查超過400名受檢人士的檢測報告，發現有5人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。港府亦呼籲未應門的約40戶居民，應盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在區內傳播的風險。

圍封檢測｜將軍澳日出康城2A期領都2座完成檢測 無發現確診個案

【06:45】衞生防護中心昨日（6日）公布正調查一宗涉及L452R變異病毒株的新冠肺炎初步確診輸入個案。個案為42歲女病人，當局對她居住的將軍澳日出康城領都2座封區強制檢測。今晨6時27分，政府發聲明，指已完成相關強制檢測行動，沒有發現確診個案。

新冠肺炎｜印尼抵港貨船15船員確診 船長涉向衞生署提供虛假資料

【01:52】衞生防護中心早前公布，一艘貨船「Thor Monadic」8月24日由印尼抵港，船上23名船員中有15人的樣本結果呈陽性，全部均帶有L452R變異病毒株，所有確診船員已送院隔離治療，其餘船員則留在船上進行檢疫。



警方早前表示，接獲衞生署轉介有關個案，指「Thor Monadic」船長涉嫌向衞生署申請自由無疫通行證時，提供虛假資料。

九龍塘兩時鐘酒店等14場所強制檢測 外遊返港確診者離港前曾到訪

【00:25】衞生防護中心周一（6日）表示，正調查居於日出康城2A期—領都2座的一名42歲女居民，外遊美國返港後初步確診，並帶L452R變異病毒株，暫列輸入個案。由於患者在過去21天曾在本港居住，她工作的紅磡寶益珠寶有限公司等14個場所，被納入強制檢測公告。

名單包括患者在離港前曾光顧7間食肆，包括觀塘APM「茶木．台式休閒餐廳」、觀塘成運工業大廈「泰坊」、西貢「Cozy Coffee」，以及現於康城商場、多次獲於米芝蓮「摘星」的鹵水鵝店「陳勤記鹵鵝飯店1948」等；她亦曾到九龍塘兩間酒店，分別為「漫春天精品酒店」以及「異風情精品酒店」，翻查網上資料，兩間均為時鐘酒店。另外，她曾乘坐新巴往來日出康城和尖沙咀的796X線巴士，又曾身處環亞機場貴賓室，全部都列入強制檢測名單。

強制檢測｜5校爆流感上榜 涉元朗太陽島及烏溪沙英基幼稚園等校

【00:01】新學年開學未夠一周，五間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告：元朗樓鄰舍輔導會元朗幼兒園、元朗形點 II太陽島英文幼稚園 (元朗分校)、大埔崇真會安仁幼兒學校、馬鞍山英基國際幼稚園 (烏溪沙)、以及深水埗聖公會基福小學就讀四年級的師生。任何在8月24日至9月6日期間曾身處上述地方超過兩小時的人士，最遲本周三（8日）接受檢測或最遲本周五（10日）交回樣本瓶。

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▼9月6日強制檢測公告詳情▼



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▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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各個特群組強制檢測要求：



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昨日總覽：新冦肺炎．9.6｜日出康城領都居民訪美返港後染疫 大廈封區檢測

日出康城居民外遊美國返港確診帶變種病毒 住所領都2座封區檢測

新冠肺炎｜新增2宗輸入個案患者均已接種疫苗 印傭檢疫期間確診

新冠肺炎｜何栢良料本周觸發航班熔斷機制 菲傭來港安排恐叫停

港府認可印巴馬泰高風險地區疫苗針紙 當地打針港人周三起可回港

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