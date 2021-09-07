中秋節｜天文台公布賞月時間　晚上6:47月出　翌晨0:54月上中天

今年9月21日（周二）是中秋佳節，天文台表示，滿月（又稱望月，指從地球來看月球完全被照亮，同時月球和太陽分別在地球兩側）會在當日早上7時55分出現；月出時間為當晚6時47分。

月上中天時間（即月球橫越本地子午線的時刻）則在翌晨0時54分，這時月球位於正南方，仰角為全晚最高。天文台目前未出當日天氣預報，若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到皎潔的明月。



若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到皎潔的明月。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

▼2020年中秋節情況▼



+ 6

天文台表示，今年中秋節滿月（這時月球在香港地平線以下）會在當日早上出現，發生在早上7時55分；當日下午6時57分月出，至翌晨0時54分上中天（仰角66度），翌晨7時05分月落。若天氣情況許可，巿民可於中秋節前後的晚上觀賞到皎潔的明月。

（天文台圖片）

▼去年中秋節翌日，東涌纜車站有大量市民排隊▼



+ 1

港鐵不提供通宵列車服務

港鐵昨（6日）宣布，中秋節當日將加強非繁忙時段列車服務，所有重鐵綫(機場快綫及迪士尼綫除外)合共增加超過250班額外班次，但因應疫情、考慮到當晚各處活動時間安排以及政府實施減少人群聚集等防疫措施，經審慎考慮後，決定不會提供通宵服務。

康樂及文化事務署今日宣布，香港公共圖書館，包括香港中央圖書館及各流動圖書館，於中秋節當日，會於下午五時休館。各公共圖書館在中秋節翌日（22日）的開放時間，與其他公眾假期的開放時間相同；而南丫島南段公共圖書館當天則為定期休館日。