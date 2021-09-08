非洲漢涉殺菲籍妻　反指事主就他另有兩妻動粗　謀殺罪成囚終身

非洲漢涉嫌蓋著菲律賓籍「妻子」口鼻，令她窒致死，之後把《可蘭經》和念珠放在其腹上，再到警署自首，從而被控謀殺罪。惟非洲漢否認指控，自辯時更自爆信奉回教的他，本已有兩名妻子，他到港後在回教寺與事主有行禮結成夫婦，惟事主婚後卻常因他有兩妻而向他動粗。案發當日咬他的手指，他一手把對方推開，醒來發現事主已死。陪審團昨已開始退庭商議，經約14小時退庭商議，一致裁定被告謀殺罪成，法官依例判被告終身監禁。



岡比亞籍被告OUSAINOU Touray，39歲。他被控於2019年4月10日，謀殺CUYACOT Adele Melano（40歲）。控方庭上透露，被告於2012年來港，為持「行街紙」人士。他在港有3項定罪紀錄，包括1項傷人罪。

鄰居曾聽到單位傳來打鬥聲

控方案情指，被告和事主案發時在土瓜灣鵬程街一劏房同居。於2019年4月9日清晨和早上，鄰居先後聽到被告的單位傳來打鬥聲。

被告於4月10月晚上9時許，帶同行李箱到黃大仙警署。他聲稱和事主打鬥，醒來後發現事主已無知覺，但他否認殺死對方。

事主赤裸躺在床

救護員到達涉案單後，發現事主赤祼躺在床上，被床單包裹，僅面部和部份胸口位置外露。此外，她的腹部上有一本《可蘭經》和一串念珠。

法醫發現，事主的臉紅腫， 身體和四肢有瘀傷和裂傷。法醫認為，她的死因為窒息。

自辯反指事主常向他動粗

被告自辯時透露，他為免遣反聲請者。他於2005年認識事主，兩人並於2019年在清真寺結婚。他本來已有兩名妻子，事主亦沒有要求他與另兩名妻子離婚。惟婚後，事主常就他有兩名妻子而與他口角，事主甚至向他動粗，但他一般只會著對方停手。

遭事主咬手指後曾推對方

被告續指，兩人於案發日再就同一問題爭吵，事主揮拳打他的頭和胸口，更咬他的右手拇指。被告因此出手推開對方，然後便去睡覺。他強調，當時事主仍然清醒，身上亦無明顯傷痕。惟他醒來後，事主已死去。

案件編號：HCCC96/2020