凱滙開獎｜千萬豪宅贏家誕生　即睇巨獎及20份二獎得主係咪你

疫苗抽獎全城最矚目獎品、信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團送出的1,080萬元觀塘凱滙一房單位，今午（8日）12時左右開獎，在多名監獎嘉賓見證下，凱滙單位及另外20份10萬元預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額的幸運兒，將由專業電腦系統抽出，終極大獎凱滙單位贏家及最新中獎名單，不斷更新。終極大獎得主在12時31分出爐，



千萬豪宅贏家誕生。（歐嘉樂攝）

20份二獎得主名單出爐。（歐嘉樂攝）

范徐麗泰及譚耀宗抽出20位二獎得主。（歐嘉樂攝）

【12:31】千萬豪宅贏家誕生。

【12:30】20份二獎得主名單出爐。

【12:26】終極巨獎及20份二獎得主資料核對中。

【12:22】范徐麗泰及譚耀宗抽出凱滙單位得主。

【12:09】前全國人大常委會委員范徐麗泰及全國人大常委譚耀宗上台抽出20位二獎得主。

【12:00】抽獎儀式開始，第一輪抽獎活動將送出共21份獎品，包括凱滙二期3座47樓D室一房住宅單位壹個，樓面面積約449平方呎，價值約港幣1,080萬元，以及20份每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

▼直擊獲送的1080萬抽獎禮物 凱滙3座47D單位▼



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第一輪凱滙大抽獎已於9月1日截止，主辦單位指得獎者會以隨機形式，在今日中午12時透過外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統抽出。

終極大獎為凱滙二期3座47樓D室一房住宅單位一個，樓面面積約449平方呎，價值約港幣1,080萬元。得獎者領取終極大獎而涉及的任何香港印花稅、註冊費及律師費，及終極大獎的首年管理費將全數由抽獎活動之贊助單位支付。二獎則為20份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

▼信和及華置捐觀塘凱滙一房單位作抽獎▼



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得獎者於領取獎品時須向主辦單位證明其資格，包括向其出示香港身份證正本，以及衞生署發出的新冠疫苗接種紀錄正本或電子紀錄，並須同時向主辦單位提供書面同意以向政府核實相關接種疫苗的記錄。

如未能中獎的市民亦毋須失望，因主辦單位已公布，若接種人數升穿500萬人，將加推捐出第二輪抽獎，送出凱滙另一間一房468平方呎住宅單位，價值約港幣1,200萬元。較早前已登記參加第一輪抽獎而沒有贏得終極大獎的人士，將自動獲納入參加第二輪抽獎而毋須額外登記。

▼疫苗抽獎禮物 凱滙會所泳池一覽▼

