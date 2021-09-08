讀夜校人數創5年新低　比18年再跌3成　港專停夜校過渡安排良好

香港專業進修學校（港專）2021/22學年起停辦夜中學及英文專修課程。教育局表示，7月中旬已聯絡本學年起將承辦夜間中學課程的認可辦學機構，要求他們為受影響港專學員提供協助，包括開辦與上學年相同的高中課程選修科。教育局形容學業過渡安排進展良好，並透露有個別機構更安排免費暑假課程協助適應。

另外，教育局提供數據可見，2020/21學年只有1,127人修讀政府資助計劃下的夜中學課程，與2019/20學年相若，但卻比2018/19學年少近三成。



上學年只有1,127人修讀夜間成人中學課程

據教育局統計，2020/21學年只有1,127人修讀參與政府「指定夜間成人教育課程資助計劃」的中學課程，與2019/20學年的1,154人相若，但仍屬過去5年最低，更比2018/19學年的1,459人少近三成。

自2003年起承辦夜間中學課程的香港專業進修學校，今年6月底以電郵通知夜校學生，2021/22學年起側辦夜中學及英文專修課程。港專回覆傳媒時稱，已與另一間營辦夜中學資助課程及英文專修課程的機構「香港路德會持續進修教育部」聯繫，跟進學生升讀問題。

港專本學年起停辦夜中學英文專修課程。（網上圖片）

教育局：個別機構設免費暑假班供港專前學員適應

教育局形容港專夜中學的學生轉學過渡安排進展良好。教育局資助計劃下，每5年一週期委託非牟利團體的辦學機構承辦夜間中學課程。教育局表示，今年7月中公布2021/22學年至2025/26學年週期的遴選結果後，共有3間機構中選，包括路德會官塘夜校、香港路德會及香港華德福教育基金會瑪利亞書院有限公司。

而教育局已隨即與相關辦學構溝通，要求為受港專停辦夜校課程影響的學員提供適切的協助，包括開辦與上學年相同的高中課程選修科目，方便學員過渡及減低影響 。教育局說，其中兩間機構已安排講座講解安排，亦有個別機構安排免費暑假課程予註冊學員適應。