六四集會案｜張文光麥海華等12泛民人士認罪　法庭今聽取求情

多名資深泛民人士去年在警方沒有獲批准的情況下，仍堅持到維園出席六四晚會，事後被控參與及煽惑他人參與未經批准集結。其中12人，包括張文光、麥海華，已及已因其他罪名在囚的楊森及何秀蘭等，今日（9日）在區域法院認罪，料會在今及明天聽取眾人的求情，法庭仍在處理中。
12名認罪的被告包括：工黨創黨副主席何秀蘭、民主黨楊森、社民連梁國雄、民陣召集人陳皓桓、民主黨尹兆堅、支聯會副主席何俊仁、立法會前新界西議員朱凱廸、荃灣前區議員趙恩來、支聯會前常委麥海華、支聯會常委張文光、工黨主席郭永健及民主黨梁國華。
麥海華等今早到庭的情況。(詳看下圖)
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12名人全部承認一項參與未經批准集結罪，指他們於去年6月4日，在維多利亞公園，參與未經批准的集會；另外，何俊仁、陳皓桓、尹兆堅、張文光、郭永健、趙恩來、麥海華等7人，則再承認一項煽惑罪。
法庭現正讀取案件的案情。
12名認罪的被告。(詳看下圖)
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黎智英等8被告不認罪11月審
8人表示不認罪並會在11月1 面對審訊，他們包括：壹傳媒創辦人黎智英、民主黨胡志偉、支聯會主席李卓人、街坊工友服務處梁耀忠、前記者何桂南、支聯會副主席鄒幸彤、支聯會秘書蔡耀昌、支聯會常委梁錦威。
8名將於11月面對審訊的被告及所涉罪名。(詳看下圖)
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黃之鋒等已認罪 梁凱晴已服刑完畢
4人認罪被告包括：黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，他們早前各承認一項明知而參與未經批准集結罪，被判囚4至10個月，其中梁凱晴已刑滿出獄。
案件編號：DCCC887-884、886-889、891、893/2020
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