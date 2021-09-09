新冠肺炎・最新｜疫苗接種劑數今達800萬　21間接種中心延至年底

本港疫苗接種計劃開展超過半年，政府今日（9日）宣佈，11月有五間接種中心關閉，包括長期爆滿的養和醫院，餘下21間就運作到年底。公務員事務局局長聶德權表示，接種計劃陷入「樽頸」，9月底前接種率未必可達7成，未來會更主動催谷打針，「揼石仔一針一針咁打」，特別是主動接觸長者。

疫苗接種中心今年2月底起營運，政府8月底延長26間接種中心運作時間，第一針最遲要在本月底前注射，第二針最遲下月底。公務員事務局局長聶德權宣佈，五間接種中心關閉，餘下21間運作到年底。



衞生防護中心今日(9日)公佈2宗新增輸入個案，均已接種兩劑復必泰疫苗及帶有L452R變種病毒，其中33歲女患者是菲律賓抵港的外傭，7月曾在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗。



56歲男患者則由南韓來港，並持有7月24日在本港檢測的血液樣本呈陽性報告。他居於跑馬地藍塘道110號安碧苑，8月18日離開香港前往美國。他曾於8月16日在香港進行檢測，結果呈陰性。他乘搭航班KE607於9月7日返抵香港，同日於機場抽取的樣本結果呈陽性。



衞生防護中心昨日（8日）公佈新增2宗輸入個案，2名男患者分別由南韓及塞爾維亞抵港，均已接種疫苗，並帶有L452R變種病毒。另外，一名初步確診患者在抵港時被發現染疫，並驗出帶有L452R變種病毒株，由於患者在過去21日潛伏期內曾在香港逗留，為審慎起見其跑馬地住所及工作地點，都需要強制檢測。



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70歲以上接種率僅27% 政府安排屋邨、商場有針打方便長者

【18:04】本港長者接種率偏低，公務員事務局長聶德權今日（9日）表示，70歲以上長者的第一針接種率僅27%，政府已於多個地區辦健康講座、醫護單對單諮詢，釋除長者、家屬疑慮。除了推出即日籌外，政府亦會安排在屋邨、商場，為長者進行接種，便利長者。

【17:21】聶德權指20至60歲工作人口接種率已近七成，呼籲企業要求員工要接種疫苗或每兩周做一次病毒檢測，以提升接種率，亦個盡量接觸長者，釋除他們打針的疑慮，亦會盡量方便長者，盡量毋須預約可打針。

目前仍有75萬劑復必泰疫苗未送抵香港，聶德權表示目前訂購750萬劑復必泰，已用500萬劑，扣除預留予打第二針人士，估計仍有200萬劑、可供約100萬未打針市民使用。

【17:12】12至19歲人口疫苗接種率62%，20至60歲差不多達70%，60至69歲為56%，但到80歲以上人口只有12.7%。另外，聶德權指，養和醫院兩個接種中心在醫院範圍內，早前向政府表達10月後不想再繼續營運，政府會繼續研究未來可否在私家醫院及診所注射復必泰疫苗。

【17:06】長期爆滿的養和醫院、聖保祿醫院、以及荃景圍等5區社區接種中心將於10月關閉，餘下21間運作至今年底，市民11月底前要打第一針，相關中心會調整服務時間。另外，公務員事務局局長聶德權表示，本港訂購了750萬劑復必泰疫苗，已用500萬劑，目前餘下約250萬劑可用作接種。

【16:47】截至昨日，本港有4,284,908人注射第一針，佔12歲合資格人士63.6%、全港人口57.1%。特首林鄭月娥昨日坦言，本月底未必能達到全港人口七成接種率目標。

新冠肺炎｜21間疫苗中心營運至今年底 養和、聖保祿11月停打針

【17:31】新冠肺炎疫苗接種計劃展開逾半年，接種中心原計劃下月只會為已接種首劑的市民打第二針，及後便會停止運作，惟接種人數仍未衝破500萬大關，與政府力谷的七成接種率仍有一段距離。負責計劃的公務員事務局局長聶德權今午（9日）宣布，其中21間社區疫苗接種中心將會運作至今年底，市民仍可於10月及11月接種第一劑疫苗，但12月份就只提供第二劑。

新冠肺炎｜增兩宗輸入包括菲傭 南韓抵港男子居所安碧苑須強檢

【14:47】衞生防護中心今日（9日）公布，本港新增兩宗輸入個案，分別從菲律賓及南韓抵港，並已接種兩劑復必泰疫苗，兩人均帶有L452R變異病毒株。其中56歲男病人在潛伏期居於香港，住所為跑馬地藍塘道110號安碧苑，以及工作地點灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心602室，兩地點已納入強制檢測公告。另外，今日初步確診個案少於5宗。

梁子超：通關須探討互通曝露史 安心出行與內地健康碼要對接系統

【09:43】本港新冠肺炎疫情平穩，社會不少聲音要求與內地「通關」。特首林鄭月娥昨日（8日）指，具體通關安排需要兩地專家對接，以便了解內地對香港的要求。呼吸系統專科醫生梁子超今日（9日）認為，兩地商討通關時，需要探討一旦出現社區個案，要如何防止病毒輸出。

他又相信，兩地須探討如何以互通過境人士的曝露史，例如內地有健康碼、實名訂票等，而港亦有安心出行及強制檢測，互通亦牽涉系統對接問題。

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