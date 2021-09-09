新冠肺炎・最新｜疫苗接種數字連跌數日　再有患者外遊返港證染疫

衞生防護中心昨日（8日）公佈新增2宗輸入個案，2名男患者分別由南韓及塞爾維亞抵港，均已接種疫苗，並帶有L452R變種病毒。另外，一名初步確診患者在抵港時被發現染疫，並驗出帶有L452R變種病毒株，由於患者在過去21日潛伏期內曾在香港逗留，為審慎起見其跑馬地住所及工作地點，都需要強制檢測。



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