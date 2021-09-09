旅發局「大城小區」遊西九老店講歷史　廖孖記：發哥著黑衫買醬

旅發局近年推出「大城小區」推廣項目，先後選中中環及深水埗進行宣傳，局方將項目延至西九龍，旅發局配合即將落成的M+博物館及香港故宮文化博物館於本月正式展開「香港 ‧ 大城小區 — 西九龍」推廣計劃。



油麻地、佐敦為九龍中心點，對不少人港人而言非常熟悉，但小巷內的老店人和事，如著名醬家「廖孖記」位置和傳承歷史、上海街一帶檀香老店處處，從中可看到近年的變化以及行業的式微。



位於官涌街街市附近的醬料店「廖孖記」位於佐敦的閩街一道小巷內，絕不顯眼，上世紀20年代成立至今已近100年。（李澤彤攝）

位於官涌街街市附近的醬料店「廖孖記」，座落佐敦閩街一道小巷內，絕不顯眼，上世紀20年代成立至今已近100年，現時已由第三、四代人經營，主理人之一，第三代傳人廖太表示，其招牌醬料腐乳，秘方、材料多年來沒太大改變，近年為方便年輕人煮食，推出多款秘製醬料，「卡邦尼醬係我本身自己製作俾仔女食，佢地鐘意就拎出黎賣、仲有魚蛋醬，佢地食完『評審』完，覺得好好食就拎出黎，近來正嘗試用麵豉醬整大醬湯。」

「廖孖記」出名，但門面沒有佈置得美倫美奐，又沒有如有些食肆般貼滿明星合照，但味道卻吸引一眾名人明星慕名親身來訪。廖太說，藝人周潤發、李司琪、鄭裕玲、張可頤及堪輿學家蘇民峰不時親身購買醬料，「發哥次次著黑衫、好高好瘦，我認唔到佢呀；李司琪好低調，人群中叫住我要買乜乜醬，張可頤仲打來問點煮雞翼，好深感受。」

醬料店將「交棒」第四代的傳人廖晃業，他為「廖孖記」第四代長子，本身為英國皇家北部音樂學院音樂系碩士，於英國倫敦進修後返港成為管弦樂團長笛樂手，他深愛音樂，但亦想堅持守著家業。「我食住廖孖記醬料大，我自己又在醬舖大，成日聽住廖孖記聲練習長笛一直想保存落去，我早上到店內幫手，夜晚練長笛。」

旅發局推介位於油麻地上海街專門出售傳統檀香的老店，屹立50年的祥盛檀香扇莊，第二代掌舵人羅業強說，近10年，多了一班20多至30餘歲的年輕人接觸香木，確為已慢慢下調的行業有所起色。（李澤彤攝）

除了港式傳統醬料店，近年不少年輕人接觸檀香產品，認為沉木、檀木燃點後散發的香氣，可令人抒解壓力和容易入眠。旅發局推介位於油麻地上海街專門出售傳統檀香的老店，由全盛時期的20多間，因傳承等問題，現時只餘下數間，屹立68年的祥盛檀香扇莊，第二代掌舵人羅業強說，近年一班20多至30餘歲的年輕人接觸香木，行業有所起色，他指，現時客人一半為宗教買線香拜神、一半買用來燃點香粉，散出香氣的香木。

50年代60年代「大家閨秀」手執一把、身份象徵的人手雕花檀香扇，由於近年的內地工藝師買少見少，技術失傳，每把扇的價值不菲，最少逾2000元一把。（李澤彤攝）

不少人誤以為檀香價格昂貴，特別是早前不少內地人到香港的郊野公園斬伐沉木，被當作是「價值連城」。羅業強說，部分香木每兩為600元，絕非天價，「600元聽落好貴，其實可以用80次，香薰都係呢種價錢，同埋天然產物唔會令氣管唔舒服，是可接受的玩意。」

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受人手及原材料短缺影響，全手工製造檀香扇發展空間有限，擔心行業會式微，冀透過旅發局「香港 ‧ 大城小區 – 西九龍」宣傳推廣項目，加深大眾，尤其是年輕人，對香港傳統手工藝行業的了解，重新認識香港故事。另外，旅發局的西九龍推介景點當中，推介由酒家重建、將多元化的藝術元素融入的東南樓藝術酒店及廟街觀音廟旁，剛翻新的圖書館油麻地書院。