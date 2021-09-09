兒童院副校就非禮女生罪提上訴　官指獲性滿足是唯一合理推斷駁回

兒童院已婚男副校長，被指藉詞替16歲女生按摩背部，乘機伸手入其上衣並觸及女方的胸側，並在女學生做拱橋動作時扶著她的臀部。副校長早前被裁定3項非禮罪成，被判囚6個月。他不服定罪提出上訴，高等法院今(9日)駁回上訴，並指案中唯一合理推論，是上訴人當時為了得到性滿足，才干犯相關控罪。原獲保釋等候上訴的副校長，需即時服刑。



上訴人關志剛(58歲)被控3項非禮罪，指他於2019年1月至3月期間，在屯門兒童院3次非禮案發時16歲的X。上訴人提出多項理據，包括原審裁判官就部份控罪，錯誤裁定涉案觸碰的性質是蓄意侵犯等。

自稱碰到皮膚會縮手

法官在判辭指 ，同意原審裁判官的分析，指當時56歲的上訴人伸手入女事主X的衣服內，當時X才剛滿16歲，與她肌膚直接接觸的行為必屬猥褻。考慮上訴人在會面紀錄稱，若按摩期間接觸到X皮膚，他也會立刻「縮手」，這反映上訴人的認知，認為唯一合理推論是上訴人當時為了尋找或得到性滿足，而伸手入X的衣服並觸摸她，因此他的行為也屬猥褻。

官指必然知道事主不同意被摸

此外，上訴人指原審裁判官作出錯誤裁定，如上訴人沒有真誠相信X同意涉案觸碰。法官認為，上訴人在警誡供詞中提及接觸到X肌膚就「立刻縮手」的說法，證明上訴人知道接觸學員的避忌，故案中唯一合理推論是上訴人必然知道，X不同意上訴人觸摸她的胸側。

案件編號：HCMA411/2021